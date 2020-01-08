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Сулеймани плохой, а ядерного оружия у Ирана не будет: что сказал Трамп в срочном обращении к нации
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме снова заверил, что во время ракетной атаки на военные базы США в Ираке не достигли цели.
«Ни один американец не пострадал, все наши солдаты в безопасности. Наши прекрасные вооруженные силы сохраняют силу, и это хорошо для всего мира», — сказал он.
Он напомнил, что неделю назад американские военные уничтожили генерала Касема Сулеймани, отметив, что его «террористические армии открывали гражданские войны по всему региону», а также подчеркнув, что ликвидация генерала сделала невозможными новые атаки по цивилизованному миру.
В завершение своего выступления он анонсировал новые санкции против Ирана, чтобы не допустить реализации его ядерной программы и призвал НАТО сильнее влиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
Напомним, ночью 8 января две военно-воздушные базы на западе Ирака, которые используются американскими военными и их союзниками по НАТО и антитеррористической коалиции, подверглись ракетной атаке. По базам выпустили от 9 до 30 баллистических ракет Fateh-110 и Qiam-1. Ответственность за нее взял на себя Иран.
После атаки в Белом доме состоялось экстренное совещание, в котором приняли участие президент США Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер.
После совещания он написал в Twitter: «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление».
Ракетный удар по американским базам в Ираке стал ответом Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, который являлся правой рукой иранского лидера Али Хаменеи.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?