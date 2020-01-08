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Украина

Сулеймани плохой, а ядерного оружия у Ирана не будет: что сказал Трамп в срочном обращении к нации

19:40 8 января 2020 363
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме снова заверил, что во время ракетной атаки на военные базы США в Ираке не достигли цели.

«Ни один американец не пострадал, все наши солдаты в безопасности. Наши прекрасные вооруженные силы сохраняют силу, и это хорошо для всего мира», — сказал он.

Он напомнил, что неделю назад американские военные уничтожили генерала Касема Сулеймани, отметив, что его «террористические армии открывали гражданские войны по всему региону», а также подчеркнув, что ликвидация генерала сделала невозможными новые атаки по цивилизованному миру.

В завершение своего выступления он анонсировал новые санкции против Ирана, чтобы не допустить реализации его ядерной программы и призвал НАТО сильнее влиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, ночью 8 января две военно-воздушные базы на западе Ирака, которые используются американскими военными и их союзниками по НАТО и антитеррористической коалиции, подверглись ракетной атаке. По базам выпустили от 9 до 30 баллистических ракет Fateh-110 и Qiam-1. Ответственность за нее взял на себя Иран.

После атаки в Белом доме состоялось экстренное совещание, в котором приняли участие президент США Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер.

После совещания он написал в Twitter: «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление».

Ракетный удар по американским базам в Ираке стал ответом Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, который являлся правой рукой иранского лидера Али Хаменеи.

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