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В Одессе скончался выдающийся украинский ученый Ювеналий Зайцев
8 января в Одессе на 96-м году после продолжительной болезни скончался выдающийся отечественный ученый-гидробиолог, академик Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины Ювеналий Петрович Зайцев.
Об этой утрате сообщили в Институте морской биологии (в недавнем прошлом Институт биологии южных морей) НАН Украины, который ранее в течение 17 лет возглавлял Зайцев.
Ювеналий Зайцев родился 18 апреля 1924 года в селе Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области. В 1949 году окончил биологический факультет Одесского национального университета им. Мечникова. Будучи ученым, проводил глобальные исследования в Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском, Средиземном, Карибском морях, в Мексиканском заливе, а также в Атлантическом и Тихом океанах. Является автором 350 научных публикаций, в том числе 18 монографий.
Зайцев — основатель нового направления в биологии: он доказал существование морского нейстонного сообщества организмов и показал важное значение его в жизни водоемов и в круговороте веществ в природе. По примеру Джеральда Дарелла ученый популяризировал науку — на его счету учебники и популярные научные издания, например, книги «Твой друг море», «Введение в экологию Черного моря», «За стеклом подводной маски» «Жизнь морской поверхности», «Дикая природа в городе».
Летом 2019 года в Институте морской биологии торжественно отметили 95-ю годовщину со дня рождения Ювеналия Зайцева, посвятив этой дате большую научную конференцию, в которой активно участвовал сам юбиляр.
По словам коллег, несмотря на болезнь, Ювеналий Петрович до последних дней занимался научной работой. Не исключают, что его здоровье серьезно подкосило ЧП в родном институте — декабрьский пожар, унесший жизни его ученика и преемника на посту директора, члена-корреспондента НАН Украины Бориса Александрова и секретаря института Галины Иванович.
Прощание с Ювеналием Зайцевым состоится в субботу, 11 января, на Новогородском (Таировском) кладбище.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали список известных людей, ушедших из жизни в 2019 году.
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