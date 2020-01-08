Стиль жизни

Вещие сны и встречи с родственниками: гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Вторник, 14 января, — хороший день для операций, связанных с недвижимостью.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит проявлять активности в делах, спешить с новыми инвестициями, суетиться. Проявите мудрость и выдержку.

Телец

Корректируйте свое поведение в зависимости от ситуации. Возможно, придется нарушить ряд устоявшихся традиций, но это определенно будет того стоить.

Близнецы

Прислушайтесь к советам людей, умудренных жизненным опытом. Сегодня нельзя отказывать в выполнении просьб.

Рак

Звезды рекомендуют вам защитить себя всеми возможными средствами. Полезны посещение храма, покаяние, всепрощение и водные процедуры.

Лев

Вероятны значительные расходы, могут понадобиться траты, превосходящие ваши возможности.

Дева

Возможны разногласия с родственниками, особенно трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения.

Весы

Это не лучший день для выяснения отношений. Обратите внимание на здоровье детей.

Скорпион

В вашу жизнь попытаются вмешаться очень неприятные люди, к сожалению, оградить себя от их влияния удастся не всем.

Стрелец

Стрельцов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут.

Козерог

Проявите максимум предусмотрительности — только так вы можете оградить себя от разочарований и проблем.

Водолей

Нежелательно обращаться за помощью к малознакомым людям, даже если они заверяют вас в своей искренней привязанности. Есть риск стать жертвой мошенничества.

Рыбы

Благоприятный день, чтобы навестить родственников старшего поколения. Вам понадобится много энергии для решения стоящих перед вами задач.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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