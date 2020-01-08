23.79 / 24.10 26.28 / 26.76
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Вещие сны и встречи с родственниками: гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

13:31 13 января 2020 815
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 14 января, — хороший день для операций, связанных с недвижимостью.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака.

Читайте также: Землетрясения и извержения вулканов: что ждет Землю в злой месяц январь

Овен

Не стоит проявлять активности в делах, спешить с новыми инвестициями, суетиться. Проявите мудрость и выдержку.

Телец

Корректируйте свое поведение в зависимости от ситуации. Возможно, придется нарушить ряд устоявшихся традиций, но это определенно будет того стоить.

Близнецы

Прислушайтесь к советам людей, умудренных жизненным опытом. Сегодня нельзя отказывать в выполнении просьб.

Рак

Звезды рекомендуют вам защитить себя всеми возможными средствами. Полезны посещение храма, покаяние, всепрощение и водные процедуры.

Лев

Вероятны значительные расходы, могут понадобиться траты, превосходящие ваши возможности.

Дева

Возможны разногласия с родственниками, особенно трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения.

Весы

Это не лучший день для выяснения отношений. Обратите внимание на здоровье детей.

Скорпион

В вашу жизнь попытаются вмешаться очень неприятные люди, к сожалению, оградить себя от их влияния удастся не всем.

Стрелец

Стрельцов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут.

Козерог

Проявите максимум предусмотрительности — только так вы можете оградить себя от разочарований и проблем.

Водолей

Нежелательно обращаться за помощью к малознакомым людям, даже если они заверяют вас в своей искренней привязанности. Есть риск стать жертвой мошенничества.

Рыбы

Благоприятный день, чтобы навестить родственников старшего поколения. Вам понадобится много энергии для решения стоящих перед вами задач.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

Жених и невеста

Боец АТО обвенчался с любимой на киевском вокзале (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер