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Командир эскадрильи и летчик от Бога: в сети рассказали о пилоте разбившегося в Иране "Боинга"
Второй пилот разбившегося в Тегеране самолета МАУ PS752 Сергей Хоменко начинал карьеру в качестве летчика военно-транспортной авиации, а затем более 14 лет летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30 Бригады Транспортной Авиации.
Об этом в Facebook сообщили его коллеги.
Хоменко прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира эскарильи «Голубая тропа», многие годы возглавлял экипажи наблюдательных полетов в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира.
Командование и личный состав 15 бригады транспортной авиации имени авиаконструктора Антонова выразило соболезнование родным и близким Хоменко и семьям всех погибших в катастрофе членов экипажа Boeing 737.
Все подробности о трагедии с украинским бортом в Тегеране читайте в хронике «ФАКТОВ».
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