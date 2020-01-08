Украина

Командир эскадрильи и летчик от Бога: в сети рассказали о пилоте разбившегося в Иране "Боинга"

Второй пилот разбившегося в Тегеране самолета МАУ PS752 Сергей Хоменко начинал карьеру в качестве летчика военно-транспортной авиации, а затем более 14 лет летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30 Бригады Транспортной Авиации.

Об этом в Facebook сообщили его коллеги.

Хоменко прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира эскарильи «Голубая тропа», многие годы возглавлял экипажи наблюдательных полетов в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира.

Командование и личный состав 15 бригады транспортной авиации имени авиаконструктора Антонова выразило соболезнование родным и близким Хоменко и семьям всех погибших в катастрофе членов экипажа Boeing 737.

Все подробности о трагедии с украинским бортом в Тегеране читайте в хронике «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter