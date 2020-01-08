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Пообещала вернуться через три года: скандальной российской блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Попавшая в скандал в Киеве российская блогер Александра Митрошина сообщила, что ей запретили въезд в Украину до 6 января 2023 года. Об этом она написала в своем официальном телеграм-канале, передает «Крым.Реалии».
«Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку», — говорится в сообщении.
По словам Митрошиной, она «прекрасно понимает», почему ей запретили въезд в Украину.
«Никакого негатива у меня нет, я уважаю закон и надеюсь, что после этих трех лет смогу вернуться», — написала она.
Официальных комментариев представителей Государственной пограничной службы Украины на данный момент нет.
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что российский блогер Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину, однако украинские пограничники должны были объявить ей о запрете на въезд в дальнейшем.
Напомним, Саша (Александра) Митрошина — российский общественный деятель, писательница и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать. Митрошина сотрудничала с телеканалом «Москва 24».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 января в Киеве полиция задержала активистов украинского гражданского движения «Відсіч» Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые во время лекции Митрошиной задали ей вопрос: «Чей Крым?» Это привело к потасовке между активистами и сторонниками блогера. В движении «Відсіч» утверждают, что активистов избили сторонники Митрошиной. Полиция заявила, что задержала мужчин за «мелкое хулиганство». Позднее активистов отпустили. Поводом для такого поведения активистов, очевидно, стало то, что в 2017 году Митрошина разместила в Facebook пост о своей поездке в аннексированный Крым.
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