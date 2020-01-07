Политика

Скандал вокруг визита российской пропагандистки в Киев: Митрошиной запретят въезд в Украину

Россиянке Александре Митрошиной не запрещали въезд в Украину, поэтому она беспрепятственно пересекла границу. В понедельник, 6 января, на встрече с блогером в Киеве активисты пытались спросить у нее: «Чей Крым?» Но полиция задержала парней с применением силы.

Пресс-служба МВД сообщает, что Александра Митрошина пересекла границу через железнодорожный пункт пропуска, причем во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированный Крым. После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят блогеру Митрошиной о запрете въезда.

В ведомстве отметили, что в течение 2019 года уже больше 7 300 граждан РФ получили отказ на въезд в Украину.

Ранее сообщалось, что певицам Анне и Марии Опанасюк задали вопрос: «Чей Крым?». Но они не смогли ответить.

Фото: instagram.com/alexandramitroshina

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter