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Украина

Чей Крым? Появилось видео потасовки на встрече с российской пропагандисткой в Киеве

7:46 7 января 2020 122
Активист на коленях
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео задержания в Киеве полицией Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на выступление российского блогера Александры Митрошиной, посещавшей аннексированный Крым, чтобы спросить у нее, чей полуостров.

По поводу задержания активистов в полиции заявили, что экипаж патрульных приехал по вызову на улицу Козацкую, где «неизвестные лица конфликтуют и нецензурно выражаются». «На замечания полицейских и законные требования прекратить свои действия эти лица не реагировали. Их неоднократно предупредили о задержании в случае невыполнения законных требований», — заявили в полиции Киева.

Тем временем на страничке Комменты UA выложили видео со стоящим на коленях активистом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на вопрос о принадлежности аннексированного полуострова не стали отвечать сестры-певицы Анна и Мария Опанасюк. Девушек называли фаворитками конкурсного отбора на «Евровидение». Однако в интервью Роману Скрыпину на канале АТR сестры Опанасюк, чьи родители занимали высокие посты в аннексированном Крыму, они не смогли ответить на этот вопрос. На повторный вопрос в финале конкурса, Анна и Мария просто расплакались на сцене.

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