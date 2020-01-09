Украина

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

Даже без введения накопительного уровня пенсионной системы некоторые категории пенсионеров будут с 1 января 2020 года получать более высокие пенсии.

Так, военным и другим лицам, которым пенсия назначена по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года, пенсия будет выплачиваться в повышенном размере с учетом 100 процентов суммы повышения пенсии, определенного на 1 марта 2018 года.

Об этом пишет «Юрлига».

В свою очередь, полицейским с 1 января 2020 года выплачивается пенсия, которая с 1 января 2016 года рассчитана из размера денежного обеспечения по приравненной должности полицейского (с учетом доплат к предыдущему размеру пенсии, повышений, индексации и других доплат (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной).

Кроме того, правоохранителям ежемесячно будет компенсироваться неполученная разница между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной с 1 января в 2016 г., и месячным размером пенсии, полученной с 1 января в 2016 г. по 31 декабря в 2017 г. Доплаты будут проводить до полного погашения суммы разницы.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года № 1088.

Еще одна категория пенсионеров, кто может рассчитывать на повышение — пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие длительный страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Им Пенсионный фонд повысит минимальную пенсию до 4723 гривен.

Соответствующие изменения регулируются Законом «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». И в связи с этим с 1 января 2020 года будет совершен перерасчет минимального размера пенсионных выплат для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше.

Как следствие, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40% новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1889,20 грн.

Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел. Также в Пенсионном фонде указали, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такой перерасчет будет проводиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте пенсионеров ждет индексация по формуле «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год», но конкретные цифры будут опубликованы в конце января. Также в 2020 году вырастет и минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту — с 26 до 27 лет. В этом году истекает «переходный период» для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter