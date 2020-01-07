Заставят платить всех: какими будут размеры отчислений при накопительной системе пенсий

Украина

В случае запуска в Украине второго уровня пенсионной системы, который анонсировали в партии «Слуга народа», накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех украинцев.

В частности, в зарегистрированном в конце декабря в Верховной Раде законопроекте № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» предлагается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечения работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах, пишет ресурс «Знай.UA».

Так, документом предусмотрено, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Средства накопительной системы будут считаться собственностью участников системы, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам. Хранение активов Пенсионного казначейства будет осуществляться банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Участник системы должен выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамический) авторизированной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Свой выбор участник системы осуществляет в электронном кабинете участника системы на сайте Центрального администратора или подает заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

В случае, если участники не определились со своим выбором, их взносы подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры. Участник системы вправе изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

Также предполагается, что участники системы будут иметь право на получение средства пенсионных накоплений единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжает действовать пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Ее запустили в 2011 году — каждый год возраст для выхода женщин на пенсию увеличивался на полгода. В 2021 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Кроме того, с 2018 года начала работать реформа по увеличению обязательного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Закончится эта реформа в 2028 году. В Минсоцполитики уже посчитали, что к этому времени в Украине половина людей пенсионного возраста не смогут оформить выплаты вовремя.

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