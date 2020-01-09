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Происшествия

Микроавтобус и фура столкнулись вблизи Львова, много жертв: первые фото с места страшной аварии

10:14 9 января 2020 339
ДТП на трассе Львов-Шегини
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на четверг, 9 января, на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик «Мерседес» и микроавтобус «Фольксваген», трое пассажиров которого погибли. Ранее смертельное ДТП произошло в Никополе — легковушка протаранила автобус с работниками завода ферросплавов.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области, в ДТП под Львовм двое мужчин — 38-летний житель Ивано-Франковской области и неизвестный, личность которого устанавливают — погибли на месте. Еще один пассажир «Фольксвагена» — 46-летний житель Ивано-Франковщины — умер уже в больнице.

В полиции предварительно установили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего иностранца. 46-летнего водителя микроавтобуса доставили в больницу. Позже в полиции уточнили, что виновник аварии задержан.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирской трассе на одном из разворотов недалеко от КП полиции «Сосновый Бор» столкнулись «Сеат» и «Шкода Фабия». У одного из водителей — серьезная черепно-мозговая травма.

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