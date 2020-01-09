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Как война между Ираном и США отразится на цене бензина в Украине

В преддверии Нового года, после длительного падения курсов доллара и евро, на украинских заправках таки подешевели бензин и дизтопливо. Правда, в последние дни цены на АЗС стабилизировались. В четверг, 9 января, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 27,17 грн, дизельного топлива — 26,69 грн, а сжиженного газа — 12,67 грн. Однако уже в ближайшее время ситуация на топливном рынке может измениться. И связано это в первую очередь с конфликтом на Ближнем Востоке, спровоцировавшим резкие колебания стоимости нефти на мировых биржах.

После того как Иран нанес ракетные удары по американским военным базам, расположенным в Ираке, в ночь с 7 на 8 января, цены на нефть начали расти. Резкий скачок нефтяных котировок сразу на 4%, до четырехмесячного максимума, произошел после того, как некоторые экономические обозреватели назвали эти удары началом полномасштабного военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном, что неминуемо отразится на поставках «черного золота».

Однако уже к вечеру 8 января, после того как стало ясно, что атака Ирана не оказала влияния на нефтяную инфраструктуру и потоки нефти, а риски обострения ирано-американского противостояния снижаются, нефтяные котировки пошли вниз. Стоимость барреля нефти Brent к завершению торгов 8 января опустилась на 2% и составила 68,27 доллара. Баррель нефти WTI подешевел на 1% - до 62,70 доллара. Аналитики подчеркивали, что на данный момент Иран и США сфокусированы на военных целях, а не на объектах нефтяной промышленности.

К утру 9 января стало очевидно, что резкой эскалации конфликта удается избежать. Положительным сигналом для нефтяного рынка стало заявление президента Дональда Трампа о том, что США намерены воздержаться от дальнейших военных действий против Ирана.

Кроме того, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что ударом по американским военным базам в Ираке Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

В результате после заявления Трампа цены на нефть резко пошли вниз. Однако уже утром в четверг, 9 января, нефтяные котировки вновь начали расти. Стоимость барреля нефти Brent 9 января к 8:44 по Киеву составила 65,45 доллара, а баррель нефти WTI продавали за 59,64 доллара.

Международные аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке по-прежнему остается нестабильной и в ближайшее время возможны резкие скачки стоимости «черного золота». О том, как обострение ситуации на Ближнем востоке может отразиться на нефтяных котировках и, соответственно, на стоимости горючего в Украине, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн:

— Все понимают, что от наращивания напряженности в таком важном для нефтяного рынка регионе, как Ближний Восток, ничего хорошего ожидать не приходится. Хотя пока сложно дать четкий прогноз, как поведут себя цены на нефть, так как здесь нужно учитывать очень много факторов. Однозначно рост стоимости нефти будет, но на сколько она подорожает, пока трудно просчитать. Да, ситуация неприятная, однако и катастрофы я пока не вижу. И на нефтяных биржах пока нет паники или ажиотажа.

Что касается Украины, то у нас оптовые цены постепенно подрастут, пропорционально изменению стоимости нефти. А в рознице, я думаю, особо не изменятся. Если баррель нефти подорожает на 5 долларов, то я уверен, что украинские заправки имеют запас прочности, чтобы цены не повышать вообще либо поднимать их не существенно.

— А что сейчас с ценами на заправках, после договоренности между представителями сетей АЗС и Зеленским об их снижении?

— Действительно в декабре цена литра бензина упала в среднем на полторы-две гривни. Хочу отметить, что цены на заправках начали снижаться еще в начала прошлого месяца. С большой задержкой операторы сетей АЗС таки отреагировали на существенное укрепление национальной валюты. Затем состоялась встреча участников топливного рынка, представителей правительства и президента. Договорились, что нефтетрейдеры снижают цены на АЗС, а правительство начинает борьбу с нелегальными заправками. В результате по итогам декабря крупнейшие сети опустили стоимость бензина и дизтоплива на 2−2,5 гривни, а мелкие сети, — на 1−1,5 гривни.

Однако в свете возможного роста нефтяных котировок, думаю, что процесс снижения цен на украинских заправках остановится. Повышение закупочных оптовых цен будет амортизироваться излишней наценкой на розничную торговлю, которая все еще заложена в стоимости горючего «на колонке». Это позволит удержать, то есть не поднимать, цены на украинских АЗС.

Таким образом можно констатировать, что, если не будет резких скачков нефтяных котировок, а подорожание барреля нефти будет в районе пяти долларов, то в Украине зафиксируются нынешние цены на бензин и дизтопливо", — подытожил Куюн.

Стоит напомнить, что активное снижение стоимости горючего на заправках началось после встречи главы государства и представителей правительства с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей крупных сетей автозаправочных станций отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен просто снизив цены на заправках.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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