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Тяжелый день: гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Пятница, 17 января, — плохой день для важных переговоров.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Могут возникнуть серьезные разногласия с руководством или деловыми партнерами.

Телец

Ситуация складывается не совсем так, как вам хотелось бы, но радует уже то, что вы понимаете, что и почему происходит, во что это может вылиться.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что вашу работу оценят критически, найдут в ней недочеты. Возможны финансовые потери.

Рак

Возможны серьезные разногласия с руководством и коллегами, появится желание сменить род деятельности или место работы.

Лев

Вероятны проблемы в семье. Друзья неожиданно поменяют планы, вынуждая и вас делать то же.

Дева

Вам придется заниматься не самыми приятными делами; на вас ложится ответственность за решение многих сложных задач.

Весы

Благоприятное время для повышения собственного профессионального уровня и продвижения по карьерной лестнице.

Скорпион

Найти общий язык с близкими не удается, все ваши поступки истолковываются неправильно и осуждаются.

Стрелец

Возможна беспричинная тревога, которая в некоторых случаях будет настолько сильной, что приведет даже к ухудшению самочувствия.

Козерог

Трудности могут возникнуть, но все они будут благополучно преодолены. Нужно уделить особое внимание общению с партнерами.

Водолей

Будет трудно справиться с плохим настроением, которое заставляет вас менять планы, отказываться от запланированных встреч и развлечений.

Рыбы

Вероятны затруднения при оформлении документов, не исключены неприятные контакты с представителями органов власти.

Хорошего вам дня!

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