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Тяжелый день: гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака
Пятница, 17 января, — плохой день для важных переговоров.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Могут возникнуть серьезные разногласия с руководством или деловыми партнерами.
Телец
Ситуация складывается не совсем так, как вам хотелось бы, но радует уже то, что вы понимаете, что и почему происходит, во что это может вылиться.
Близнецы
Будьте готовы к тому, что вашу работу оценят критически, найдут в ней недочеты. Возможны финансовые потери.
Рак
Возможны серьезные разногласия с руководством и коллегами, появится желание сменить род деятельности или место работы.
Лев
Вероятны проблемы в семье. Друзья неожиданно поменяют планы, вынуждая и вас делать то же.
Дева
Вам придется заниматься не самыми приятными делами; на вас ложится ответственность за решение многих сложных задач.
Весы
Благоприятное время для повышения собственного профессионального уровня и продвижения по карьерной лестнице.
Скорпион
Найти общий язык с близкими не удается, все ваши поступки истолковываются неправильно и осуждаются.
Стрелец
Возможна беспричинная тревога, которая в некоторых случаях будет настолько сильной, что приведет даже к ухудшению самочувствия.
Козерог
Трудности могут возникнуть, но все они будут благополучно преодолены. Нужно уделить особое внимание общению с партнерами.
Водолей
Будет трудно справиться с плохим настроением, которое заставляет вас менять планы, отказываться от запланированных встреч и развлечений.
Рыбы
Вероятны затруднения при оформлении документов, не исключены неприятные контакты с представителями органов власти.
Хорошего вам дня!
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