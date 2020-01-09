Происшествия

Двойное убийство в Светловодске: мужчину и женщину расстреляли во дворе (фото)

Вечером 8 января в Светловодске Кировоградской области произошло двойное убийство. Неизвестный, зайдя на подворье частного дома по улице Вишневой (бывшая Жданова) выстрелил из огнестрельного оружия (предположительно из ружья) в лицо 36-летнему мужчине. На шум из дома вышла 40-летняя хозяйка, и тоже получила пулю. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Полицейских вызвала родственница убитых, проживающая по соседству.

На месте трагического происшествия работали сотрудники местного отдела полиции, управления уголовного розыска и следственного управления ГУ НП в Кировоградской области, другие оперативные подразделения, эксперты, кинологи.

Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления и просят возможных свидетелей сообщать любую информацию, связанную с этим, по номеру 102. Открыто уголовное производство по ч.2. ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Из обсуждения в соцсетях жителей Светловодска стало известно, что погибшая работала поваром в школе. У нее остались 19-летний сын и мама. Ее ранее судимый сожитель работал сварщиком. По мнению знакомых, у них была нормальная семья.

Между тем в Киеве продолжается расследование двойного убийства девушек на Подоле. Их тела нашли после Нового года в съемной квартире. Предполагаемого убийцу и его сообщницу задержали на вокзале в Одессе. Подозреваемые взяты под арест без права выхода под залог.

Фото Громадський рух Стаття 5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter