СМИ назвали меморандум табачных компаний с правительством частью плана по сохранению монополии

Политика

На деловом портале Delo.UA опубликован рабочий проект Меморандума, который Кабинет министров Украины подписал с представителями табачной промышленности. После исследования документа, журналисты пришли к выводу, что встреча производителей с Владимиром Зеленским 7 ноября, подписание Меморандума с правительством и ряд новых законопроектов — это часть лоббистского плана по сохранению монополии на табачном рынке.

Журналисты предположили, что с помощью подписанного Меморандума производители нашли возможность обойти намерения президента по «борьбе с монополией и построению конкурентного табачного рынка» и наоборот пытаются усилить позиции монополиста, блокируя развитие малого и среднего бизнеса в табачной отрасли. Также, Меморандум будет использован табачными компаниями в судах для обжалования штрафа АМКУ в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. Документ в предложенной редакции означает ревизию решений АМКУ — такого в истории Украины еще не происходило.

«Подписание меморандума табачных компаний с правительством — это украинское ноу-хау. Со времен принятия Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в мире не зафиксировано ни одного случая подписания подобного документа среди стран, ратифицировавших конвенцию. Наоборот, Кабмин, согласно Конвенции, обязан «защитить свою политику от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности», — напомнили журналисты.

В материале подчеркнули, что часть предложений Меморандума вообще относятся к компетенции Верховной Рады, а гарантии от Кабмина об изменении 5% налога с розничных продаж табачными изделиями, вынесенные в Меморандуме отдельным пунктом, выгодны монополисту «Тедис-Украина».

С этой же целью 27 ноября 2019 года народный депутат Ковалев А.И. зарегистрировал три законопроекта: № 2501, № 2502, № 2503, положения которых полностью перешли в виде поправок ко II чтению законопроектов № 1210 и 1209−1 и будут рассматриваться в профильном комитете 13 января 2020 года.

«Законопроекты были разработаны ЧАО „Делойт энд Туш ЮСК“, заказчиком является табачный монополист ООО „Тедис-Украина“, стоимость услуг составила около 4 млн грн. На заседаниях рабочих групп в профильном комитете представитель „Делойт энд Туш ЮСК“ Роман Макарчук объяснял присутствующим указанные проекты как их непосредственный разработчик. Также в проектах предлагается увеличить годовую плату за оптовую лицензию на торговлю табаком в 6 раз — до 3 млн гривен! Дополнительно лоббисты пытаются создать и другие искусственные ограничения для работы мелких субъектов хозяйствования: фиксированное количество персонала и грузовых машин у субъекта и тому подобное. Также в поправках ко II чтению законопроекта № 1210 вместо поддержки повышения налогов на ТВЕН (табак для нагрева), внесли предложения уменьшить уровень налогов по сравнению с принятым в 1-м чтении — в 20 раз!» — говорится в материале.

Напомним, согласно Меморандуму, именно Кабинет министров Украины должен принять на себя обеспечение контроля над соблюдением законодательства, в случае принятия поправок.

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