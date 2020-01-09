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Стиль жизни

Козни мошенников и советы близких: гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

13:31 18 января 2020 112
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 19 января, — удачный день для путешествий или переезда на новое место.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Вы будете преисполнены кипучей энергии, которая поможет вам добиться успеха в любом вашем начинании.

Телец

Совет звезд: в это воскресенье не следует давать денег в долг, даже проверенным людям.

Близнецы

Назначайте встречи в знакомых безопасных местах, пользуйтесь надежными видами транспорта и проверенными инструментами труда.

Рак

Возможно интересное знакомство, вы не отнесетесь к нему слишком серьезно, но роль в вашей жизни оно сыграет весьма значительную.

Лев

День подходит для обсуждения семейных планов, а также крупных совместных покупок. Можно планировать поездки.

Дева

Можно рассчитывать на заманчивые предложения и хорошие новости издалека.

Весы

Прислушайтесь к мнению старших родственников. Не стоит принимать важные финансовые решения самостоятельно.

Скорпион

В ваших руках может ломаться техника, поэтому по максимум оградите контакт с разными приборами.

Стрелец

Не исключены необычные знакомства дружеского характера, вероятно общение с творческими людьми.

Козерог

Не стоит проводить финансовые операции, приобретать средства связи и передвижения, технику и оборудование.

Водолей

В этот день вы неважный водитель, посредник и проводник. Не стоит заключать сделки и начинать новые проекты.

Рыбы

Возможно, вас попытаются вовлечь в сомнительный проект, соблазняя большими доходами. Не обманывайтесь.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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