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Козни мошенников и советы близких: гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака
Воскресенье, 19 января, — удачный день для путешествий или переезда на новое место.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Вы будете преисполнены кипучей энергии, которая поможет вам добиться успеха в любом вашем начинании.
Телец
Совет звезд: в это воскресенье не следует давать денег в долг, даже проверенным людям.
Близнецы
Назначайте встречи в знакомых безопасных местах, пользуйтесь надежными видами транспорта и проверенными инструментами труда.
Рак
Возможно интересное знакомство, вы не отнесетесь к нему слишком серьезно, но роль в вашей жизни оно сыграет весьма значительную.
Лев
День подходит для обсуждения семейных планов, а также крупных совместных покупок. Можно планировать поездки.
Дева
Можно рассчитывать на заманчивые предложения и хорошие новости издалека.
Весы
Прислушайтесь к мнению старших родственников. Не стоит принимать важные финансовые решения самостоятельно.
Скорпион
В ваших руках может ломаться техника, поэтому по максимум оградите контакт с разными приборами.
Стрелец
Не исключены необычные знакомства дружеского характера, вероятно общение с творческими людьми.
Козерог
Не стоит проводить финансовые операции, приобретать средства связи и передвижения, технику и оборудование.
Водолей
В этот день вы неважный водитель, посредник и проводник. Не стоит заключать сделки и начинать новые проекты.
Рыбы
Возможно, вас попытаются вовлечь в сомнительный проект, соблазняя большими доходами. Не обманывайтесь.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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