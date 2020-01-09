Новые тренды в маникюре: эффект «кошачий глаз», идеи дизайна (фото)

Стиль жизни

Зима — время года, когда блеск присутствует в природе. Не случайно снег, иней и лед сравнивают с драгоценными камнями. Эффект блеска в тренде и в зимнем маникюре. Особо популярен дизайн «кошачий глаз», который воссоздает красоту знаменитого камня с одноименным названием. Переливы столь изумительны, что не отвести глаз. Ногти с таким эффектом напоминают драгоценные украшения. Такой дизайн элегантен и экстравагантен одновременно. Он смотрится богато и стильно. Однако при его выборе нужно знать многие тонкости. Какая длина ногтей для этого маникюра оптимальна? Как сочетать цвета? Можно ли дополнять дизайн еще каким-то декором? Об особенностях дизайна «кошачий глаз» «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии Елена Ягодинская. Ранее она поделилась другими идеями модного маникюра, в том числе с использованием термопокрытия, меняющего цвет.

— Дизайн «кошачий глаз» сегодня очень популярен, — рассказывает Елена Ягодинская. — Такой маникюр при разном освещении меняет цвет.

— На каких оттенках покрытий особенно красив этот маникюр?

— У каждого сезона своя палитра. Выбирайте цвет с учетом актуальных трендов и того, что вам по душе. Например, мой любимый цвет — зелено-голубой. Я предпочитаю яркую палитру.

— Сколько оттенков посоветуете сочетать в дизайне «кошачий глаз»?

— В этой коллекции цветов все они прекрасно сочетаются друг с другом. Можно смело комбинировать 2−3 цвета.

По словам Елены Ягодинской, в маникюре «кошачий глаз» можно смело сочетать 2-3 цвета

— С какой длиной ногтей лучше сочетается дизайн «кошачий глаз»?

— Чем длиннее ногти, тем он смотрится эффектнее.

Чем длиннее ногти, тем эффектнее смотрится дизайн «кошачий глаз»

— Елена, подойдет ли такой маникюр для офиса?

— Да, если выполнен безупречно и смотрится элегантно.

— С каким декором можно комбинировать данный дизайн — кристаллами, стразами?

— Камни всегда эффектно дополняют маникюр, но в данном случае, если они используются, их должно быть минимум. Дизайн «кошачий глаз» самодостаточный. Он не нуждается в дополнительных декорациях.

Маникюр с эффектом переливов практичен в носке

— Насколько маникюр с эффектом «кошачий глаз» практичен в носке?

— Если выполнен с соблюдением всех технологий, то носится 3−4 недели. Никаких отслоений и сломов нет до конца носки.

— Как лучше маникюр «кошачий глаз» сочетать с украшениями?

— Советую тандем с украшением из того металла, который вы предпочитаете.

Елена Ягодинская: «Эффект «кошачий глаз» сейчас очень популярен»

Если вы хотите понять, насколько хорошо ориентируетесь в ювелирном искусстве и знаете камни-хамелеоны, «ФАКТЫ» предлагают вам ответить на вопросы этого теста.

Тест «Камни-хамелеоны»

1. Этот камень снискал славу одиночества, поэтому его советуют носить только в паре. К примеру, в кольце и кулоне. Правда, есть и другие, более приятные толкования. Например, в Индии и Шри-Ланке его считают символом долголетия и процветания. Считается, что он умиротворяет душу.

2. Этот камень популярен в султанских кругах. Вельможи использовали его для украшения своей одежды и дарили женам. Считается, что этот камень творческим людям дарит вдохновение.

3. Нежный бело-серо-голубоватый цвет этого камня с мерцающими переливами напоминает лунный свет. Его блеск называют шелковидным. У многих народов считается камнем влюблённых. В старину с его помощью нередко совершались обряды для привлечения любви. Считалось, что этот камень избавляет человека от одиночества.

4. Как называют переливчатый эффект, который напоминает радужное свечение зрачка у кошек? Считается, что минералы с этим эффектом приносят удачу.

5. Какой камень вынесен в название знаменитого романа английского писателя Коллинза? В основе сюжета — похищение камня из священного индийского храма.

6. С каким камнем связано поверье о том, что, там, где он встречается, искать изумруды бесполезно?

7. Как называется фигурирующий в известном произведении Куприна камень, который подобно александриту способен менять цвет?

8. Как называется камень-хамелеон, названный в честь царя?

9. Какое еще название имеет камень султанит?

10. Какой камень получил свое название от сравнения с зернами знаменитого фрукта?

Ключ к тесту

1. Александрит.

2. Султанит.

3. Лунный камень.

4. Кошачий глаз.

5. Лунный камень.

6. Александрит.

7. Гранат.

8. Александрит.

9. Диаспор.

10. Гранат.

Подсчитайте количество правильных ответов.

Если вы ошиблись не более трех раз, вы прекрасно ориентируетесь в теме. Наверняка вы очень любите украшения, и в вашей коллекции их немало. Вы без труда отличаете камни, знаете их историю и свойства. В океане ювелирной моды выбираете самое необычное. Подойдет ли вам маникюр с эффектом «кошачий глаз»? Несомненно. Ведь такие ногти еще раз подчеркнут вашу изысканность. Не бойтесь экспериментировать — ваш безупречный вкус вас не подведет. Тем более, как говорят, многие камни способствуют развитию интуиции.

Если вы ошиблись не более четырех раз, вы любите красивые ювелирные украшения, но не всегда знаете названия камней. Что ж, это поправимо. Больше читайте об этом, и пробелы в ваших знаниях вскоре ликвидируются. Вы умеете носить ювелирные украшения — и это главное. Вы умеете сочетать их с одеждой и маникюром. Эффект в маникюре «кошачий глаз» вам понравится. И не только вам. В свой адрес вы услышите море комплиментов. А это всегда приятно!

Если вы ошиблись более четырех раз, это говорит лишь о том, что интерес к ювелирному искусству в вашем случае еще не достиг апогея. Вы в начале пути. И это похвально. Вы стильная женщина и всегда стремитесь быть такой. Вам интересны новинки в моде. И новые тренды в маникюре — не исключение. Эффект «кошачий глаз» привнесет в ваш образ яркость и экстравагантность. Вами будут восхищаться в семье, на работе и в кругу друзей. А это всегда повышает настроение. А с хорошим настроением жизнь прекрасна!

Ранее о модном направлении 2020 года под названием bubble-дизайн «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

Фото из альбома Елены Ягодинской

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