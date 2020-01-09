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Прошел через Иловайский котел: в сети назвали имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 5 января (фото)
В среду, 8 января, в селе Фурманка Уманского района Черкасской области попрощались с погибшим 5 января на Донбассе Русланом Насальським.
Боец погиб в зоне проведения операции Объединенных сил у населенного пункта Павлополь Волновахского района Донецкой области.
34-летний Руслан Насальский служил по контракту в 109-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Он прошел Иловайский котел, был ранен.
У погибшего остались мать, младшая сестра, жена и трое детей. Похоронили воина в родном селе. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сердюк.
Как сообщали «ФАКТЫ», 5 января во время подрыва грузовика ВСУ в районе Золотого-4 погиб 48-летний уроженец Волочиска на Хмельнитчине Сергей Дичек. В этот же день на трассе Львов-Тернополь в ДТП погиб бывший АТОшник Руслан Куземский.
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