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Происшествия

Граната в харьковской многоэтажке: к операции привлекли робота

14:52 9 января 2020 184
Полицейские
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 9 января, Харькове в подъезде 16-этажного дома на Московском проспекте обнаружили гранату — жителей многоэтажки эвакуировали, а само здание оцепили. Ранее в Харькове 23-летний парень подорвался на гранате.

Как сообщает издание «АТН», ЧП на Московском произошло около полудня. Взрывоопасный предмет обнаружили в тамбуре на первом этаже в мусорке.

На месте происшествия работали пожарная бригада, полиция и взрывотехническая служба.

К зданию подвезли робота, который должен осуществить детонацию боеприпаса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове возле жилого дома прогремел взрыв — при взрыве гранаты погибли двое находившихся поблизости мужчин 36 и 38 лет, а один с множественными осколочными ранениями попал в больницу.

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