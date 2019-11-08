Украина

В Харькове мужчина взорвал себя на балконе многоэтажки

В пятницу, 8 ноября, в Харькове мужчина подорвал себя гранатой. На нынешней неделе это не первый случай использования осколочных боеприпасов в регионе. О происшествии сообщает Национальная полиция в Харьковской области.

Взрыв прогремел рано утром — погиб 23-летний мужчина. По предварительным данным, он добровольно свел счеты с жизнь. Тело погибшего обнаружила на балконе его бабушка.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба в супермаркете «Таврия-В», который находится на проспекте Гагарина. В происшествии пострадали женщина и ее сын — нападавшим оказался агрессивный 14-летний подросток. Он был вооружен пневматическим пистолетом, предназначенным для стрельбы металлическими шариками и вел огонь из него, невзирая на многочисленных свидетелей.

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