Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на уик-энд

Украина

На Рождество погода не порадовала украинцев снежком, что, согласно народным приметам, может означать, что снег выпадет на Пасху, в апреле. Между тем синоптики обещают, что в ближайшие дни Украину накроют осадки — мокрый снег и дожди.

Какой же погода будет в ближайшее время, с этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, нетипично теплая для зимы погода еще удержится в Украине.

— Температура будет около 0 или слабое тепло, а в последующие дни — от 0 до плюс 5 градусов на юге и до 8 тепла — на западе. В ближайшее время нас ожидают дожди и мокрый снег, потом — без существенных осадков, — говорит Голеня. — На следующей неделе температура ночью будет колебаться от небольшого мороза да небольшого тепла, а днем — от 0 до плюс 6 градусов.

В пятницу, 10 января, дожди накроют всю страну. На севере, востоке, юге и в центре возможен еще и мокрый снег, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных, восточных и центральных областях термометры покажут плюс 2, на юге — 5 градусов тепла.

В субботу, 11 января, дожди по всей стране (кроме Закарпатской области), а в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается дождь с мокрым снегом, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем столбики термометров на востоке опустятся до отметки плюс 1, а в Крыму поднимутся до 7 градусов.

В воскресенье, 12 января, дожди с мокрым снегом ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке — плюс 1, на юге — до 6 градусов тепла.

В понедельник, 13 января, по всей стране будет сухо, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке — до минус 1, а на юге — плюс 6 градусов.

Народные синоптики из-за аномального тепла в Украине отказываются прогнозировать погоду на ближайшее время. Как сказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань, прежний его прогноз на эту зиму, который он дал в интервью «ФАКТАМ», не подтвердился. «Судя по нынешней погоде, мои подсчеты, озвученные ранее, оказались ошибочными», — сказал Горбань.

Другой народный синоптик, Владимир Деркач, который обещал «ФАКТАМ», что в начале года в Украину придет похолодание, тоже воздерживается от прогнозов на ближайшее время.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что нужно привыкать к тому, что в Украине лето всегда будет жарким, а привычной зимы ожидать не стоит.

— Проанализировав температурные тенденции в Украине, мы можем говорить о том, каким будет следующий год. Так вот, зима не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто перечеркивают все эти похолодания. Хотя морозы и будут, но кратковременные, очень кратковременные, — говорит главный синоптик страны. — Может выпасть и снег, однако при этом температурном режиме он долго не продержится. А лето у нас всегда будет жарким. Мы уже должны к этому привыкнуть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что международные метеорологи назвали 2019 год самым жарким на планете с начала метеорологических наблюдений, а для Европы — наиболее жарким в истории. Напомним, что в Украине в 2019-м было установлено 36 температурных рекордов. Также в интервью «ФАКТАМ» ученые озвучили свой страшный прогноз, что потепление на 4 градуса может привести к гибели цивилизации.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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