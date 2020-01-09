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Дева встретит любовь, а Козерог — помощников: гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака

Вторник, 21 января, — плохой день для строительства.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака.

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Овен

День прекрасно подходит для того, чтобы посвятить его работе над повседневными хлопотами и приятному общению с коллегами.

Телец

Ваша политика рано или поздно приведет к большому успеху. Не придавайте значения сомнениям, естественным в начале пути.

Близнецы

Самые близкие люди могут обвинить вас в коварстве, притворстве, предательстве.

Рак

Неподходящее время для начала совместной жизни с кем-либо. Не выбирайте этот день для выяснения отношений с домочадцами.

Лев

Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь держать нейтралитет, особенно в офисе.

Дева

Не исключена судьбоносная встреча с практически идеальной второй половинкой.

Весы

Можете рассчитывать на стабильный заработок, а в придачу — на неожиданные источники дохода.

Скорпион

Пока не лучшее время для того, чтобы налаживать личную жизнь. У одиночек повышается риск попасть в сети ловкого любовного авантюриста.

Стрелец

Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить, относитесь ко всему с юмором.

Козерог

Козероги могут получить неожиданную помощь или совет с той стороны, откуда меньше всего ожидали.

Водолей

Предвидится много встреч как запланированных, так и случайных.

Рыбы

Остерегайтесь завистников и не обращайте внимание на нападки недоброжелателей.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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