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Дева встретит любовь, а Козерог — помощников: гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака
Вторник, 21 января, — плохой день для строительства.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака.
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Овен
День прекрасно подходит для того, чтобы посвятить его работе над повседневными хлопотами и приятному общению с коллегами.
Телец
Ваша политика рано или поздно приведет к большому успеху. Не придавайте значения сомнениям, естественным в начале пути.
Близнецы
Самые близкие люди могут обвинить вас в коварстве, притворстве, предательстве.
Рак
Неподходящее время для начала совместной жизни с кем-либо. Не выбирайте этот день для выяснения отношений с домочадцами.
Лев
Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь держать нейтралитет, особенно в офисе.
Дева
Не исключена судьбоносная встреча с практически идеальной второй половинкой.
Весы
Можете рассчитывать на стабильный заработок, а в придачу — на неожиданные источники дохода.
Скорпион
Пока не лучшее время для того, чтобы налаживать личную жизнь. У одиночек повышается риск попасть в сети ловкого любовного авантюриста.
Стрелец
Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить, относитесь ко всему с юмором.
Козерог
Козероги могут получить неожиданную помощь или совет с той стороны, откуда меньше всего ожидали.
Водолей
Предвидится много встреч как запланированных, так и случайных.
Рыбы
Остерегайтесь завистников и не обращайте внимание на нападки недоброжелателей.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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