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Происшествия

На Бали спасают украинку, пострадавшую при загадочных обстоятельствах

16:39 9 января 2020 377
Надежда Фурсенко
Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

На Бали (Индонезия) спасают киевлянку Надежду Фурсенко, пострадавшую при загадочных обстоятельствах. Сейчас украинка находится в реанимации в индонезийской клинике, друзья и родные собирают деньги на ее лечение. Двоюродный брат Надежды Андрей сообщил в Facebook, что авария случилась вечером 7 января.

«Кто-то решил подвезти Надю на вечеринку, не справился с управлением, „потерял“ Надю на повороте и „по-дружески“ уехал. Благо сзади ехали ребята и чудом заметили Надю в нескольких метрах от дороги. Хоть она и была в шлеме, это не уберегло ее от травмы и кровоизлияния в мозг…» — написал Андрей.

Андрей рассказал «ФАКТАМ», что Надежде сделали операцию, которая длилась шесть часов. После этой операции девушка еще не приходила в себя, поэтому об обстоятельствах ДТП практически ничего не известно.

— Мы предполагаем, что Надя ехала на мотоцикле, потому что, когда ее нашли, она была в шлеме, — рассказал «ФАКТАМ» брат Надежды Фурсенко Андрей. — Но что именно там было: столкновение или Надя просто упала с мотоцикла, мы не знаем. Пока не могу сказать даже, кто именно ее вез. Мы очень благодарны человеку, который ее нашел и, по сути, спас. Он отвез Надю в частную клинику, внес депозит за ее лечение, но там не оказалось нейрохирурга, поэтому ее не смогли сразу прооперировать. Потом ее перевезли в другую больницу — вроде как еще и из-за того, что страховая не захотела оплачивать операцию в дорогой частной клинике. Но и в другой больнице, чтобы врачи могли начать операцию, нужно было сначала перечислить деньги. У Нади есть страховка, по которой ей должны выплатить 30 тысяч евро. Но страховая ничего не перечислила. В страховой в тот момент говорили, что они «еще обрабатывают запрос». В результате два человека, которые находятся рядом с Надей, внесли свои деньги, за что мы им очень благодарны. Они внесли около 15 тысяч долларов предоплаты. Теперь, разумеется, нужно им эти деньги отдать. И погасить задолженность перед клиниками.

Надю прооперировали. Операция, насколько мне известно, прошла успешно. Состояние сестры стабильное. Больницы выставили предварительный счет в размере 31 000 долларов. Общими усилиями, с помощью неравнодушных людей, мы пока собрали чуть больше 176 000 гривен. Мы благодарны всем, кто сможет помочь. Впереди еще лечение и реабилитация, и в какую сумму это обойдется, мы пока не знаем даже приблизительно.

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Андрей говорит, что его сестра любит путешествовать и это не первая ее поездка за границу.

— До этого Надя, насколько я знаю, ездила с друзьями на Шри-Ланку, — сказал Андрей. — В этих поездках они занимаются йогой, серфингом. Мы даже предположить не могли, что с Надей может такое произойти. Конечно, мы хотим выяснить все обстоятельства. Но сейчас первоочередное — это ее здоровье. Она оказалась в беде в чужой стране. Остается надеяться, что она вскоре поправится. И что удастся решить вопрос со страховой компанией. Консул Украины в Индонезии в курсе этой ситуации и делает все, что может.

Те, кто имеет возможность помочь Наде, могут перечислить деньги на одну из моих карт 5375 4141 0994 4784 (ПриватБанк); 4731 1856 1283 2128 (Монобанк) — Андрей Колесник. Или на карту 4 627 055 150 102 076 (Gramchuk Alona, она сейчас находится на Бали).

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что индонезийский остров Бали — одно из самых популярных мест отдыха украинцев. Между тем в первые дни нового года десятки людей были эвакуированы из-за катастрофического наводнения в столице Индонезии Джакарте.

Как правильно выбрать страховку для поездки за границу, читайте здесь.

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