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Происшествия

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко боится, что его переведут в камеру-одиночку

19:49 9 января 2020 117
Николай Тарасов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 9 января, Раздельнянский районный суд Одесской области отказался перевести в отдельную камеру Одесского СИЗО Николая Тарасова. Напомним, мужчину подозревают в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Даши Лукьяненко, совершенном летом 2019 года.

Как сообщила «ФАКТАМ» председатель суда Жанна Теренчук, на заседании рассматривалось ходатайство, поступившее от исполняющего обязанности начальника Одесского следственного изолятора. Он просил перевести Тарасова, который сейчас содержится в общей камере, в отдельную камеру следственного изолятора.

По мнению руководителя СИЗО, это необходимо в целях безопасности самого подозреваемого. Представитель стороны обвинения поддержал ходатайство. В то же время 22-летний обвиняемый категорически возражал против перевода в одиночку. Его поддержал адвокат. Учтя мнения сторон, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Также стало известно, что родственники убитой девочки предъявили гражданский иск о возмещении причиненного ущерба. Защита обвиняемого обратилась к суду с заявлением о необходимости ознакомиться с вновь поступившими материалами.

Следующее заседание суда запланировано на конец января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что обвиняемому ужесточили условия содержания в СИЗО.

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