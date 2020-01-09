Происшествия

Прорывавшемуся в одесский аэропорт «минеру» предъявили обвинение, ему грозит шесть лет (фото)

В четверг, 9 января, сотрудники одесской прокуратур № 2 объявили подозрение в ложном минировании мужчине, который прорвался накануне, 8 января, на микроавтобусе в международный аэропорт «Одесса» и заявил, что его территория заминирована.

«26-летний одессит обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Установлено, что утром 8 января мужчина позвонил на линию „102“ и сообщил о минировании аэропорта», — сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, злоумышленник, сбив шлагбаум, на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, вбежал внутрь терминала и потребовал от персонала и пассажиров эвакуироваться.

Во время обыска в автомобиле и по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и пневматическое ружье.

Решается вопрос об избрании фигуранту преступления меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции Одессы по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который сбив шлагбаум, ворвался на машине на территорию аэропорта.

Напомним, Кабмин Украины подготовил проект закона, ужесточающий наказание за анонимные звонки и ложные сообщения о заминировании. Правительство считает неприемлемой ситуация, когда из-за анонимного звонка в городе приходится закрывать все школы или все торговые центры.

Ранее правоохранители установили, что злоумышленником, сообщившим 29 августа о взрывчатке на центральном железнодорожном вокзале в Киеве, является гражданин Российской Федерации.

Также в Киеве оперативники полиции задержали псевдоминера, сообщившего о взрывчатке в 24 столичных медицинских учреждениях.

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