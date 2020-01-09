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«Украина обязательно узнает правду»: Зеленский встретился с родными украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родными украинцев, ставших жертвами авиакатастрофы в Иране. Напомним, жена погибшего бортпроводника Игоря Матькова заявила, что тот предчувствовал беду еще перед полетом.
Он пообещал, что государство предоставит им всю необходимую помощь, прежде всего — финансовую, и подчеркнул, что главным, что может сделать Украина, остается установление исчерпывающих выводов относительно всех обстоятельств трагедии.
«Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления правды. Украина ее обязательно узнает», — прокомментировал президент встречу в соцсети.
Напомним, уже и президент США Дональд Трамп выступил с предположением о том, что украинский самолет был сбит управляемой иранской ракетой.
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