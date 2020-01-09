Украина

«Украина обязательно узнает правду»: Зеленский встретился с родными украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родными украинцев, ставших жертвами авиакатастрофы в Иране. Напомним, жена погибшего бортпроводника Игоря Матькова заявила, что тот предчувствовал беду еще перед полетом.

Он пообещал, что государство предоставит им всю необходимую помощь, прежде всего — финансовую, и подчеркнул, что главным, что может сделать Украина, остается установление исчерпывающих выводов относительно всех обстоятельств трагедии.

«Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления правды. Украина ее обязательно узнает», — прокомментировал президент встречу в соцсети.

Напомним, уже и президент США Дональд Трамп выступил с предположением о том, что украинский самолет был сбит управляемой иранской ракетой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter