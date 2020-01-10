Эрегирует и позволяет испытать оргазм: мужчине впервые успешно пересадили пенис (видео)

Мир

Потеря пениса для мужчины, особенно молодого, может обернуться настоящей трагедией, поэтому ученые прилагают огромные усилия для того, чтобы научиться успешно проводить по восстановлению полового члена.

Одни из первых таких успешных операций провели в США, где пациенту пересадили пенис и мошонку. Реципиентом операции стал молодой солдат, потерявший ноги и половые органы в Афганистане, в ходе военных действий, пишет The New York Times.

Подготовка к операции началась два года назад, но все это время пациент ждал подходящие донорские органы.

Операция заняла 14 часов. Пациенту пересадили часть брюшной стенки, пенис и мошонку без яичек. Согласно, яички были удалены по этическим соображениям, так как в противном случае зачатые пациентом дети генетически принадлежали бы умершему донору.

Биологических детей у реципиента не будет.

После пережитого взрыва у американского военного уцелели лишь 1,5 см пениса и фрагменты уретры. Теоретически, орган можно было реконструировать из тканей пациента с других частей тела, однако это повысило бы риск возникновения инфекции. А для восстановления эрецкии в этом случае солдату понадобился бы протез.

Для кровоснабжения пересаженных тканей медики использовали сохранившиеся артерии брюшной полости и малого таза пациента. После трансплантации мужчина прошел полный курс иммуносупрессии, необходимой для предотвращения иммунологического отторжения. Достигнутые результаты крайне успешны: чувствительность полового члена восстановилась, пациент уже может мочиться стоя (на протезах), а также не имеет проблем с эрекцией и испытывает оргазмы. Самооценка мужчины также улучшилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США врачи столкнулись с уникальным случаем, когда у мужчины обнаружилась кость в пенисе.

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