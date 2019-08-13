Трагический случай в США: мужчина обнаружил, что его половой орган превращается в кости

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В США в начале августа врачи столкнулись с уникальным случаем, когда у мужчины обнаружилась кость в пенисе. Об этом пишет Яндекс-новости.

Указанный 63-летний мужчина неловко упал на улице в Нью-Йорке в районе Бронкс и с подозрением на перелом бедренной кости был отправлен на Скорой в больницу. Там ему сделали стандартный рентген тазобедренной области и внезапно увидели на снимке костные ткани в районе пениса. От открытия в шоке были и сами врачи и пациент, он ничего об этом не знал. Более того, мужчина был в таком ужасе, что вскоре попросту сбежал из больницы, не оставив своих контактов и не обращая внимание на увещевания медсестер, которые просили его остаться в палате.

Кости в районе его пениса, согласно докладу в журнале «Urology Case Reports», напоминали налет кальция (кальциноз) и этот налет шел по всей длине полового органа. По всей вероятности у пациента была так называемая оссификация (окостенение) — развитие костной ткани из соединительных тканей.

По словам врача Жоржа Эль Хасбани из Бейрута, подобное окостенение в пенисе очень редкая аномалия.

«Пенисное окостенение упоминается лишь в 40 медицинских отчетах в истории и является в основном следствием течения болезни Пейрони (искривление полового члена из-за фиброзных бляшек). Вследствие накопления солей кальция в сочетании с другими болезнями как, к примеру, заболевания почек, ткани пениса могут окостеневать», — считает он.

С Хасбани согласен и уролог Ричард Вини из Бирмингема и тоже считает подобный случай экстремальным течением болезни Пейрони: «По описанию может представляться пенис, закованный в „броню“ из костей, но эти костные бляшки находятся под кожей, хотя вполне ощутимы и тверды на ощупь. Из-за этого у пациента из Нью-Йорка или уже есть или в скором времени будут ограничения в увеличении при эрекции и вероятно искривление».

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагическом случае в Индии, где пенис мужчины превратился в шар из-за двух кист.

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