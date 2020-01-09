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Происшествия

Сидела на руках у матери: стали известны подробности гибели трехлетней девочки в смертельном ДТП во Львове (видео)

23:25 9 января 2020 215
ДТП во Львове
Инф. «ФАКТОВ»

Второе за сутки дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло во Львове — на этот раз в областном центре.

Об этом передает «5 канал».

Сообщается, что днем в четверг, 9 января, на Т-образном перекрестке столкнулись микроавтобус и легковушка.

В результате аварии погибла трехлетняя девочка, которая сидела на руках у матери. К сожалению, малышка не была пристегнута. По словам очевидцев, до приезда скорой ребенок был жив.

Еще трое пассажиров и водитель легковой машины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате столкновения легковой автомобиль был сильно поврежден. Чтобы достать из искореженного автомобиля одного из пострадавших, понадобилась помощь спасателей.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

По словам одного из очевидцев ДТП, микроавтобус Volkswagen ехал на зеленый свет, с, видимо, превышением скорости. Произошел удар, от которого его развернуло на 180 градусов,

Командир батальона Патрульной полиции Львовской области Роман Блихарский заявил, что известно направление движения двух автомобилей, на месте сейчас работают следователи и причины будут установлены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на четверг, 9 января, на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик «Мерседес» и микроавтобус «Фольксваген», трое пассажиров которого погибли. В полиции предварительно установили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего иностранца. 46-летнего водителя микроавтобуса доставили в больницу. Позже в полиции уточнили, что виновник аварии задержан.

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