- 09:29 Одноклассники надо мной издевались, завидовали, что я пою, — победительница «Х-фактора»
- 09:26 Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января
- 09:18 Украинца в Италии едва не убили из-за Сталина
- 08:45 Крушение самолета МАУ: Иран обратился к Канаде по поводу возможного поражения лайнера ракетой
- 08:21 Освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинцев переводят в санаторий в Пуще-Водице
- 08:03 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 08:01 Дожди накроют всю страну: синоптики дали “мокрый” прогноз на конец недели
- 08:01 Я знаю, что такое быть президентом. Могу только посочувствовать Зеленскому, — Леонид Кравчук
- 07:43 Легкие рецепты на Старый Новый год: вкусные салаты и десерты
- 07:42 На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский воин
- 07:42 Стрессы снижают иммунитет: какие симптомы важно не пропустить
- 07:31 Новые тренды в маникюре: эффект «кошачий глаз», идеи дизайна
Украинца в Италии едва не убили из-за Сталина (видео)
В Италии дальнобойщик из Беларуси сильно избил своего коллегу из Украины из-за политического спора, усугубленного большим количеством алкоголя — украинец попал в больницу с серьезными травмами головы. Кстати, почти год назад в итальянском Неаполе погиб украинец Юрий Бусуйок — его зарезали за то, что он пытался заступиться за молодую пару.
Как сообщает издание Il Cittadino, оба дальнобойщика — родом из Украины. Их автомобили находились на стоянке Esso на Via Emilia, где водители ожидали окончания режима ограничения поездок тяжелых грузовиков на время праздников.
Накануне инцидента они употребляли алкогольные напитки и общались, в том числе, и на политические темы. А на следующий день дискуссия стала жестче — 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом. Издание со ссылкой на свидетелей их времяпрепровождения уточняет, что спорщики много говорили о политике своих стран и об Иосифе Сталине. Правда, кто какую позицию отстаивал, осталось неизвестным. Также сообщается, что гражданин Беларуси пока что отказывается давать показания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии погиб гражданин Украины — парня железным прутом по голове ударил 26-летний местный житель, которому позже было выдвинуто официальное подозрение в умышленном убийстве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...