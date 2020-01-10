Украинца в Италии едва не убили из-за Сталина (видео)

Происшествия

В Италии дальнобойщик из Беларуси сильно избил своего коллегу из Украины из-за политического спора, усугубленного большим количеством алкоголя — украинец попал в больницу с серьезными травмами головы. Кстати, почти год назад в итальянском Неаполе погиб украинец Юрий Бусуйок — его зарезали за то, что он пытался заступиться за молодую пару.

Как сообщает издание Il Cittadino, оба дальнобойщика — родом из Украины. Их автомобили находились на стоянке Esso на Via Emilia, где водители ожидали окончания режима ограничения поездок тяжелых грузовиков на время праздников.

Накануне инцидента они употребляли алкогольные напитки и общались, в том числе, и на политические темы. А на следующий день дискуссия стала жестче — 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом. Издание со ссылкой на свидетелей их времяпрепровождения уточняет, что спорщики много говорили о политике своих стран и об Иосифе Сталине. Правда, кто какую позицию отстаивал, осталось неизвестным. Также сообщается, что гражданин Беларуси пока что отказывается давать показания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии погиб гражданин Украины — парня железным прутом по голове ударил 26-летний местный житель, которому позже было выдвинуто официальное подозрение в умышленном убийстве.

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