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Спорт

Шакира призналась, почему, даже родив футболисту «Барсы» Пике двух детей, замуж ни в какую (фото, видео)

10:20 10 января 2020 326
Шакира и Жерар Пике
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Популярная певица Шакира дала интервью, в котором призналась, почему не хочет выходить замуж за футболиста «Барселоны» Жерара Пике. И это несмотря на то что они вместе с 2010 года (ранее колумбийка с испанскими и ливанскими корнями встречалась с сыном экс-президента Аргентины). Более того, колумбийская певица родила чемпиону мира и Европы двух сыновей: Милану 22 января исполнится семь лет, а Саше 29 января — пять.

«Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою возлюбленную, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения», — призналась Шакира.

Певица также рассказала, что у них нет никаких письменных соглашений по поводу того, как они распределяют семейные обязанности.

При этом она отметила, что они оба очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга.

Шакира и Жерар с сыновьями Сашей и Миланом

Отметим, что Шакира и Пике, который младше возлюбленной на 10 лет, родились в один день — 2 февраля. Пара начала встречаться весной 2010 года. Тогда Жерар появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне чемпионата мира по футболу-2010.

В футболках «Манчестер Юнайтед», «Барсы» и сборной Испании Жерар Пике завоевал 35 (!) трофеев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пике с «Барселоной» сенсационно не пробился в финал Суперкубка Испании.

Фото Twitter, Instagram

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