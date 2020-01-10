- 11:12 В Украине изменили механизм финансирования соцвыплат: что об этом известно
- 11:01 Крушение самолета МАУ: в Австралии поддержали версию Трампа и Трюдо
- 10:55 За ночь вспомнил всю жизнь: в Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения в Широкино
- 10:51 Женщина купила в интернете роскошный пушистый ковер, а получила «волосатую тарелку»
- 10:51 Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика
- 10:44 Американец Фергюсон показал, как будет избивать Хабиба
- 10:38 В России прооперировали «самого дорогого» певца
- 10:32 «Не понимают всей глубины и сложности вопросов»: Кравчук указал на главные ошибки команды Зеленского
- 10:31 На КПВВ "Чонгар" задержали боевика из "Самообороны Крыма": первые подробности
- 10:26 В Закарпатье вооруженные налетчики в масках ограбили ювелирный магазин
- 10:20 Шакира призналась, почему, даже родив футболисту «Барсы» Пике двух детей, замуж ни в какую
- 10:13 Привидение «уронило» на пол женщину в супермаркете
Шакира призналась, почему, даже родив футболисту «Барсы» Пике двух детей, замуж ни в какую (фото, видео)
Популярная певица Шакира дала интервью, в котором призналась, почему не хочет выходить замуж за футболиста «Барселоны» Жерара Пике. И это несмотря на то что они вместе с 2010 года (ранее колумбийка с испанскими и ливанскими корнями встречалась с сыном экс-президента Аргентины). Более того, колумбийская певица родила чемпиону мира и Европы двух сыновей: Милану 22 января исполнится семь лет, а Саше 29 января — пять.
«Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою возлюбленную, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения», — призналась Шакира.
Певица также рассказала, что у них нет никаких письменных соглашений по поводу того, как они распределяют семейные обязанности.
При этом она отметила, что они оба очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга.
https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ— 60 Minutes (@60Minutes) 6 января 2020 г.
Шакира и Жерар с сыновьями Сашей и Миланом
Отметим, что Шакира и Пике, который младше возлюбленной на 10 лет, родились в один день — 2 февраля. Пара начала встречаться весной 2010 года. Тогда Жерар появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне чемпионата мира по футболу-2010.
В футболках «Манчестер Юнайтед», «Барсы» и сборной Испании Жерар Пике завоевал 35 (!) трофеев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пике с «Барселоной» сенсационно не пробился в финал Суперкубка Испании.
Фото Twitter, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.