«Барселона» – «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании

Спорт

В четверг, 9 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», вмещающем 60 тысяч зрителей, в рамках полуфинала Суперкубка Испании встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Начало — в 21:00 по киевскому времени. Напомним, в первом полуфинале мадридский «Реал» обыграл «Валенсию» — 3:1.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА ПОДОПЕЧНЫХ ЭРНЕСТО ВАЛЬВЕРДЕ И ДИЕГО СИМЕОНЕ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

«Барселона» — самая титулованная

Каталонцы в истории проведения турнира чаще других — 13 раз — становились обладателями Суперкубка страны. Команда Эрнесто Вальверде является действующим обладателем трофея, обыграв в августе 2018-го «Севилью» — 2:1 (Пике, 42, Дембеле, 78 — Сарабия, 9). В активе «Атлетико» — два титула (последний в 2014-м).

В коллекции у каталонцев - 13 Суперкубков страны

Впервые в истории

Нынешний розыгрыш Суперкубка Испании — уникальный сразу по нескольким показателям. Впервые за 36 розыгрышей он проводится в формате «Финала четырех», с двумя полуфиналами и финалом, также впервые его принимает Саудовская Аравия. Впрочем, проведение Суперкубка за пределами страны не ново для Испании — в прошлом году «Барселона» и «Севилья» разыгрывали трофей в Танжере (Марокко).

Человек со свистком

Поединок между «Барселоной» и «Атлетико» доверено обслуживать 45-летнему Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу из Понферрады. Рефери работает на матчах высшего испанского дивизиона с 2009 года. Его брат также является арбитром, работает на поединках Сегунды Б.

В нынешнем сезоне отработал на восьми матчах Примеры, в которых показал 44 желтые карточки (в среднем — 5,5 за игру), удалил двух игроков с поля и назначил четыре пенальти. Под присмотром Гонсалеса «Барселона» во втором туре обыграла «Бетис» (5:2), а вот «Атлетико» при судействе этого рефери пока не побеждал — ничьи с «Реалом» (0:0) и «Севильей» (1:1).

45-летний Хосе Гонсалес Гонсалес

Последние матчи

Команда Эрнесто Вальверде, потеряв в последнем туре чемпионата Испании очки в каталонском дерби с «Эспаньолом» — 2:2 (Лопес, 23, Ву, 88 — Суарес, 50, Видаль, 59), вновь позволила «Реалу» догнать себя в турнирной таблице. Правда, каталонцы все равно выше за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.

«Атлетико» же не теряет надежд догнать дуэт лидеров. В последнем туре подопечные Диего Симеоне обыграли на своем поле «Леванте» — 2:1 (Корреа, 13, Фелипе, 18 — Рохер, 16), добыв третью победу подряд, и имеют в своем активе 35 очков (столько же у «Севильи»), находясь в пяти баллах от «Барселоны» и «Реала».

Стадион «Король Абдалла Спортс Сити»

Арена, открытая в мае 2014 года, также известна как «Сияющий драгоценный камень» или просто «Драгоценный камень». Она была назван в честь короля Абдаллы, правившего в Саудовской Аравии во время открытия стадиона. Используется для проведения футбольных матчей и при стандартной вместимости в 60 тысяч человек может максимально принять 62 241 зрителя. Это самый большой стадион в Джидде и второй по величине в Саудовской Аравии, после Международного стадиона имени Короля Фахда в Эр-Рияде (67 тысяч человек).

Стадион "Король Абдалла Спортс Сити"

Букмекеры отдают преимущество каталонцам

Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом «Барселону». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу каталонцев принимает с коэффициентом 2,02, на ничью — 3,55, на выигрыш «Атлетико» — 3,90.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» образца 2011 года, выигравшая чемпионат Испании и Лиги чемпионов, названа лучшей командой десятилетия.

Фото Getty Images

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