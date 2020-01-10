Женщина купила в интернете роскошный пушистый ковер, а получила «волосатую тарелку» (фото)

Стиль жизни

Жительница британского города Солсбери Шарлотта Макатир, просматривая товары на онлайн-платформе электронной коммерции Wish, увидела роскошный пушистый ковер для спальни — круглой формы. Такие она видели на фотографиях в Instagram — и поняла, что они сейчас в моде. Как сообщает издание The Mirror, женщина не верила в свою удачу: ковер продавался всего лишь за 9, 99 фунта стерлингов (13 долларов).

На сопровождающей объявление картинке ноги модели утопали в мягком ворсе. Описание его на сайте отсутствовало, но Шарлотта решила рискнуть, полагаясь на фото. Ковер предлагался в разных цветах. 24-летняя Шарлотта выбрала светло-розовый. В конце концов она дождалась покупки, приехавшей из Китая. Служба доставки принесла малюсенький сверток. Шарлотта даже сначала подумала — не заказывали ли она еще что-то, так как ее ковер не мог бы поместиться в такой крошечный пакет.

Оказалось, что это была миниатюрная версия ковра, которую покупательница сравнила с «волосатой тарелкой». Размера коврика хватало лишь на то, чтобы ее двухлетняя дочь стояла на нем обеими ногами. К тому же, по словам Макатир, он был тонкий, как бумага и легко складывался вчетверо. А пушистый ворс оказался коротенькой редкой «шерстью».

Шарлотта отнеслась к произошедшему с юмором. «Если бы я потратила сто фунтов, тогда я была бы рассержена. А так моя дочка играет с ним. Она думает, что это игрушка», — рассказала британка.

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