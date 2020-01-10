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Шоу-бизнес

Бывший участник группы «140 ударов в минуту» поскользнулся на улице и умер (фото, видео)

12:36 10 января 2020 230
Юрий Абрамов
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Скончался бывший участник некогда популярной российской группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. Об этом написал на своей странице в Facebook еще один участник коллектива — Сергей Конев. Обстоятельства смерти музыканта не вполне понятны. Как пишет Telegram-канал Life, он шел в магазин, поскользнулся и упал. Его нашли лежащим на улице и доставили в больницу с переохлаждением. Проблем со здоровьем у Юрия ранее не было.

Группа «140 ударов в минуту» была основана в 1999 году. Наиболее ее известной композицией была песня «Тополя». популярная на дискотеках того времени. Известны также другие песни коллектива «Ой-ой-ой», «Глупая девчонка» и «По глазам». Абрамов покинул группу в 2002 году, после чего работал в основном диджеем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда сериала «Американская история ужасов» найден мертвым в 27 лет.

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