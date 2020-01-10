Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Шоу-бизнес

Гарри Хэйнс, звезда американских мистических сериалов «Американская история ужасов» и «ОА», найден мертвым в 27 лет. Причина смерти пока не сообщается. Известно, что актер страдал наркозависимостью и испытывал проблемы с душевным здоровьем. Похороны состоятся в Лос-Анджелесе 12 января.

Гарри родился в австралийском городе Мельбурн. Его мать — 66-летняя американская актриса и певица Джейн Бэдлер, игравшая в сериалах «V», «Затерянный мир». Именно она сообщила о смерти сына в Instagram. «7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног», — написала она.

Хейнс не только снимался в сериалах, но также работал моделью и был довольно известным музыкантом, выступая под сценическим именем ANTIBOY. В этой своей ипостаси он описывал себя, как «гендерно-флюидным роботом из будущего». Гендерно-флюидный — то есть не определившийся, к какому полу он принадлежит.

Кадр из сериала Netflix "ОА"

Кадр из "Американская история ужасов: Отель"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Москве умерла актриса Галина Волчек.

Читайте также: Бывший участник группы «140 ударов в минуту» поскользнулся на улице и умер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter