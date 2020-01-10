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Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)
Гарри Хэйнс, звезда американских мистических сериалов «Американская история ужасов» и «ОА», найден мертвым в 27 лет. Причина смерти пока не сообщается. Известно, что актер страдал наркозависимостью и испытывал проблемы с душевным здоровьем. Похороны состоятся в Лос-Анджелесе 12 января.
Гарри родился в австралийском городе Мельбурн. Его мать — 66-летняя американская актриса и певица Джейн Бэдлер, игравшая в сериалах «V», «Затерянный мир». Именно она сообщила о смерти сына в Instagram. «7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног», — написала она.
Хейнс не только снимался в сериалах, но также работал моделью и был довольно известным музыкантом, выступая под сценическим именем ANTIBOY. В этой своей ипостаси он описывал себя, как «гендерно-флюидным роботом из будущего». Гендерно-флюидный — то есть не определившийся, к какому полу он принадлежит.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Москве умерла актриса Галина Волчек.
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