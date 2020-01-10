Происшествия

Воры устроили взрыв в Киеве: детали и фото с места ЧП

В пятницу, 10 января, злоумышленники попытались взорвать банковский терминал в Киеве. Это уже вторая попытка ограбления за последние два дня — ранее в столице был подорван банкомат «Ощадбанка».

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что взрыв прогремел на улице Героев Днепра. По данным правоохранителей, в помещение банка зашли два человека в балаклавах и прикрепили взрывное устройство к корпусу банкомата. Взрыв повредил помещение и имущество банка, однако контейнер с деньгами остался невредимым.

Как сообщает в Facebook «Киев Оперативный», взрыв произошел ранним утром в отделении «Укрсиббанка».

Ранее сообщалось, что под Новый год произошел взрыв банкомата в отделении «Ощадбанка», которое находится в Виннице. Завладеть деньгами злоумышленнику не удалось.

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