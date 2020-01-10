23.85 / 24.22 26.33 / 26.86
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Воры устроили взрыв в Киеве: детали и фото с места ЧП

13:35 10 января 2020 390
Банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 10 января, злоумышленники попытались взорвать банковский терминал в Киеве. Это уже вторая попытка ограбления за последние два дня — ранее в столице был подорван банкомат «Ощадбанка».

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что взрыв прогремел на улице Героев Днепра. По данным правоохранителей, в помещение банка зашли два человека в балаклавах и прикрепили взрывное устройство к корпусу банкомата. Взрыв повредил помещение и имущество банка, однако контейнер с деньгами остался невредимым.

Как сообщает в Facebook «Киев Оперативный», взрыв произошел ранним утром в отделении «Укрсиббанка».

Ранее сообщалось, что под Новый год произошел взрыв банкомата в отделении «Ощадбанка», которое находится в Виннице. Завладеть деньгами злоумышленнику не удалось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер