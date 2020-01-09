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Ночью в Киеве взорвали банкомат "Ощадбанка": фото с места ЧП
В ночь на 9 января в Киеве взорвали банкомат «Ощадбанка». Перед Новым годом взрыв в отделении «Ощадбанка» устроили в Виннице.
Как сообщает ресурс «ДТП.Киев», ЧП произошло на столичной Троещине на улице Николая Закревского, 93а. К счастью, обошлось без пострадавших. Само помещение тоже не получило серьезных повреждений.
Вызов на линию экстренных служб поступил около трех часов ночи.
На линию «102» позвонил мужчина и рассказал полицейским, что услышал взрыв. Когда он вышел из магазина, который находится по соседству, то увидел, как четыре человека убегают. Все они были одеты в черную одежду, а их лица были закрыты балаклавами.
Полицейские выяснили, что внутри отделения «Ощадбанка» злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами. Но им удалось только повредить внешнюю крышку банкомата, а сам сейф остался закрытым.
На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве банкомата «Ощадбанка» в Киеве по ул. Энтузиастов, 11. Тогда сила взрыва была такой, что полностью разнесла стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок. потерянные бандитами денежные купюры лежали на газоне возле разрушенного банкомата.
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