23.83 / 24.26 26.33 / 26.92
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ночью в Киеве взорвали банкомат "Ощадбанка": фото с места ЧП

11:43 9 января 2020 87
банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 9 января в Киеве взорвали банкомат «Ощадбанка». Перед Новым годом взрыв в отделении «Ощадбанка» устроили в Виннице.

Как сообщает ресурс «ДТП.Киев», ЧП произошло на столичной Троещине на улице Николая Закревского, 93а. К счастью, обошлось без пострадавших. Само помещение тоже не получило серьезных повреждений.

Вызов на линию экстренных служб поступил около трех часов ночи.

На линию «102» позвонил мужчина и рассказал полицейским, что услышал взрыв. Когда он вышел из магазина, который находится по соседству, то увидел, как четыре человека убегают. Все они были одеты в черную одежду, а их лица были закрыты балаклавами.

Полицейские выяснили, что внутри отделения «Ощадбанка» злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами. Но им удалось только повредить внешнюю крышку банкомата, а сам сейф остался закрытым.

На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве банкомата «Ощадбанка» в Киеве по ул. Энтузиастов, 11. Тогда сила взрыва была такой, что полностью разнесла стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок. потерянные бандитами денежные купюры лежали на газоне возле разрушенного банкомата.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января

Игорь Матьков

"Игорь как будто прощался": рассказ бывшей жены погибшего бортпроводника МАУ

Меган Маркл и принц Гарри

Сенсация в Лондоне: Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия (фото)

Путин на поезде

"Тусите стоя": в РФ начали жаловаться на поезда через Крымский мост

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер