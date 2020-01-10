Украина

Старый Новый год: как узнать свою судьбу и не упустить счастье

С 13 на 14 января у христиан восточного обряда Щедрый вечер. По церковному календарю в понедельник отмечается день преподобной Мелании, а во вторник — праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого и Новый год по старому стилю. Наши предки называли праздник просто — Василя. Позже появилось и еще одно название — старый Новый год. (Рецепты простых и вкусных блюд на Новый год можно найти здесь.) Издревле ночь перед этим праздником была наполнена обрядовыми действиями, направленными на разгадывание будущего, привлечение в дом достатка, счастья и семейного благополучия на все 12 месяцев. А еще считается, что в этот период Небеса открыты для молитвы и можно просить Бога о воплощении заветных желаний — они обязательно сбудутся.

В Украине вечером перед праздником принято было «щедрувати»: молодежь ходила по дворам и пела щедривки. Обрядовые песни напоминали рождественские колядки, только припевом звучали слова: «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоровʼя». В щедривках людям желали счастья и благосостояния на весь год. В благодарность за пожелания «щедрувальники» получали подарки.

Праздничный стол

Вечером хозяйки накрывали для родных богатый стол — он назывался «щедра кутя». Тут были и мясные, и молочные блюда: вареники и налистники с творогом, галушки со сметаной, колбасы, жареный поросенок… Полагалось приготовить 12 блюд, как в Святвечер. Подавали обязательно пшеничную кутью и узвар, которые были главными на столе до самого Крещения (19 января). В Западной Украине в кутью на Василя добавляли еще и сливочное масло, чтобы она не была постной. А еще к празднику пекли пироги, да побольше. Сдоба нужна была не только для угощения близких, но и для того, чтобы «исполнить закон». Делалось это так. Хозяин садился во главе стола, перед ним складывали горкой пироги. Затем мать звала детей, которые, зайдя в дом, молились и, будто бы не замечая отца за горой пирогов, интересовались: «Де ж наш батько?» Глава семьи говорил: «Хiба ви мене не бачите?» «Не бачимо, тату!» — отвечали дети. «Дай же, Боже, щоб i на той рiк не побачили!» После этого отец угощал детей пирогами. Считалось, что такой обряд привлекает в дом достаток.

Перед ужином в доме зажигали свечи, над входной дверью вешали фонарь, «щоб нiчия зiрка не згасла цiєї ночi», и ждали гостей, которые споют щедривки и пожелают счастья и добра на весь год.

Парубки и девчата в этот вечер «водили Маланку», на роль которой выбирали самого остроумного парня. Маланка с Козой, Дедом, Цыганкой, Чертом и другими персонажами с веселыми песнями ходили по дворам и развлекали людей забавными спектаклями.

Ну, а перед сном в ночь на 14 января приходило время погадать. Способов приоткрыть завесу будущего знали немало. Гадали в основном девушки на выданье. Узнавали, кто посватается к ним после Святок, с помощью туфель и сапожек, подушек, расчесок, воска, пряжи, соломы, ниток, зеркал и даже пирогов.

Как гадать в Щедрый вечер Восковую свечу разломать на мелкие кусочки, положить их в металлическую посуду и растопить над огнем. Горячий воск быстро вылить в миску с холодной водой. Застывая, воск принимает причудливые формы. Тут уж кто что увидит… Если гадают несколько девушек, они могут выяснить с помощью нитки, которая из них первой замуж выйдет. Для этого каждая берет по ниточке (одинаковой длины) и поджигает ее. Чья нить сгорит быстрее, та быстрее найдет себе мужа. Плохим знаком считается, если нитка сразу погаснет или сгорит только наполовину. Имя будущего супруга можно выяснить с помощью луковиц. Мужские имена пишут на нескольких луковичках и ставят их в воду. Та, которая быстрее прорастет, и покажет имя суженого. Гадание на зеркалах. Прибегнуть к такому способу решались только самые смелые девушки. Он считался опасным, потому что в зеркальном «коридоре» можно было увидеть нечистого или даже свою смерть. Большое и маленькое зеркала ставили «лицом» друг к другу. Посередине расставляли три зажженные свечи. Около полуночи садились перед большим зеркалом и смотрели в него поверх маленького. С этого момента нельзя было говорить, оглядываться и… моргать. В зеркале можно было увидеть «коридор» со свечками. В нем-то и должен появиться суженый. Считалось, что погадать можно даже во сне. Для этого, умывшись перед тем, как лечь спать, лицо не вытирали, а полотенце клали под голову. Верили, что парень, который придет во сне и подаст полотенце, и есть жених. Еще один способ: перед сном расчесаться, положить гребень под подушку и загадать имя. Если во сне понравившийся человек признается в любви, значит, быть свадьбе. Совсем простое гадание: налить в миску воды и положить на ее поверхность две корочки хлеба. Соприкоснутся кусочки — жди вскоре сватов.

День Василия, Новый год

На рассвете на Новый год в доме обязательно должны были побывать посiвальники. Первый, кто придет, назывался полазником, приносящим счастье. Мальчики набирали в рукавичку разного зерна и разбрасывали его сначала в своем доме, потом шли «засевать» к крестным родителям, а затем посещали соседей. При этом желали хозяевам:

Сiю, вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоровʼя та на Новій рік,

Щоб усе родило краще, ніж торік…

Будьте здорові з Новим роком та з Василем!

Дай, Боже!

Приметы дня

Тихая и ясна ночь перед праздником предвещает счастливый год.

Ясное и солнечное утро — будет хороший урожай овощей и фруктов.

Иней на деревьях обещает богатый урожай зерновых.

14 января именины празднуют: Василий, Петр и Эмилия.

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