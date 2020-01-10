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Крушение танкера Delfi под Одессой: владелец решил реанимировать затонувшее судно (фото)

16:15 10 января 2020 313
танкер Делфи
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На потерпевшем крушение у берегов Одессы танкере Delfi начаты подводные работы. Водолазы по заказу владельца судна, затонувшего у волнореза одесского пляжа «Дельфин», исследуют повреждения корпуса. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил после рабочей встречи с представителями собственника Delfi, Администрации морских портов Украины (АМПУ), ГСЧС и Национальной полиции глава Одесской областной администрации Максим Куцый.

«Сейчас проводятся водолазные работы, чтобы определить, насколько танкер пострадал. Они осуществляются по заказу владельца судна, который планирует переместить затонувший бункеровщик. Оценивается ущерб, намечаются возможные последующие действия», — сказал Куцый.

Он также сказал, что первоначальный план убрать танкер с побережья до Нового года не удался из-за штормов на море и необходимости подбора водолазов, готовых работать на данном объекте.

«Танкер не загрязняет окружающую среду. Недавно АМПУ поменяла вокруг него боны, но они страховочные — на случай, если из танков выльется остаток горючего», — отметил председатель обладминистрации.

На конец января запланирована еще одна встреча рабочей группы, где будет прописан предварительный план действий — с установленными сроками и стоимостью работ.

Как сообщалось ранее, расследование ЧП с танкером Delfi завершено. Окончательные выводы о виновности конкретных людей предстоит сделать правоохранительным органам в ходе расследования ранее начатых уголовных производств.

«ФАКТЫ» также сообщали, что владелец Delfi обещал снять судно с мели за собственные средства.

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