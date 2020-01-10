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Люди и звери

В Киеве решили судьбу тигров, брошенных владельцем на Жуковом острове (фото, видео)

16:55 10 января 2020 144
тигры
Инф. «ФАКТОВ»

Тиграм, покинутым посреди зимы на Жуковом острове в Киеве, нашли новые дома. Летом животные были украшением элитной резиденции, на острове, а после того как развлекательный комплекс закрылся, оказались не нужны владельцам. Хищников обнаружили зооволонтеры: животные были в ужасном состоянии и сидели запертые в ржавых тесных вольерах, в грязи и страдали от голода.

Приютить найденных тигров согласились три организации.

тигр

Двоих новых постояльцев вызвался принять специализированный приют Натальи Поповой в селе Чубинском под Киевом. Звери хорошо перенесли дорогу и сейчас проходят адаптацию.

тигры

Остальных тигров приняли к себе «Фельдман Экопарк» под Харьковом и зоопарк «XII месяцев» в Киевской области.

Зооволонтер Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook опубликовала видео про хеппи-энд резонансной истории.

Напомним, владельцем шести тигров оказался хозяин резиденции Tiger President Club.

Фото Евгения Прокопенко/Facebook, Приют для диких животных/Facebook

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