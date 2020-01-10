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В Киеве решили судьбу тигров, брошенных владельцем на Жуковом острове (фото, видео)
Тиграм, покинутым посреди зимы на Жуковом острове в Киеве, нашли новые дома. Летом животные были украшением элитной резиденции, на острове, а после того как развлекательный комплекс закрылся, оказались не нужны владельцам. Хищников обнаружили зооволонтеры: животные были в ужасном состоянии и сидели запертые в ржавых тесных вольерах, в грязи и страдали от голода.
Приютить найденных тигров согласились три организации.
Двоих новых постояльцев вызвался принять специализированный приют Натальи Поповой в селе Чубинском под Киевом. Звери хорошо перенесли дорогу и сейчас проходят адаптацию.
Остальных тигров приняли к себе «Фельдман Экопарк» под Харьковом и зоопарк «XII месяцев» в Киевской области.
Зооволонтер Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook опубликовала видео про хеппи-энд резонансной истории.
Напомним, владельцем шести тигров оказался хозяин резиденции Tiger President Club.
Фото Евгения Прокопенко/Facebook, Приют для диких животных/Facebook
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?