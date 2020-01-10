Брифинг главы МИД Вадима Пристайко: онлайн-трансляция

Украина

10 января в Офисе президента Украины состоится брифинг министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Глава МИД собирает журналистов, чтобы сообщить последние новости по самым горячим темам последних дней — авиакатастрофе самолета «МАУ» в Иране и ходе расследования причин трагедии.

Брифинг начнется в 18.00. Следить за выступлением министра Пристайко можно на сайте «ФАКТОВ». Окно трансляции появится за несколько минут до начала брифинга.

Напомним, «Боинг» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана. Уже озвучена версия, что украинский лайнер был сбит ракетой. Об этом заявляли президент США Дональд Трамп и канадский лидер Джастин Трюдо. Поддержал версию и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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