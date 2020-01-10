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Разжились 100 гривнями: под Херсоном «банда девочек» напала на 82-летнюю пенсионерку
Утром 9 января житель одного из сел в Новотроицком районе Херсонской области сообщил в полицию о грабеже. Жертвой стала его 82-летняя соседка, которая с трудом дошла до дома мужчины и попросила вызвать наряд. Приехавшей на место следственно-оперативной группе женщина сообщила, что ночью в дом проникла группа детей, ударили ее по голове и унесли 100 гривен, банковскую карточку (на нее накануне поступила пенсия) и паспорт. (Недавно под Киевом женщина забрала у 82-летней односельчанки 50 гривен и продукты.)
Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, в течение нескольких часов после полученного сигнала полицейские Новотроицкого отдела установили личности нападавших. Оказалось, что пять из шести малолетних разбойников — девочки в возрасте от 9 (!) до 14 лет. Шестой участник грабежа — 16-летний юноша.
Как стало известно, трое младших — из цыганской семьи, состоящей «на учете». По предварительной информации, именно по их инициативе был совершен налет на дом бабушки. Нападавшие знали, когда одинокая женщина получает пенсию.
100 грн, паспорт и карточку, с которой малолетние грабители не смогли снять деньги, полиция изъяла дома у одной из соучастниц.
По закону, к уголовной ответственности могут быть привлечены только трое налетчиков, достигшие 14-летнего возраста (по статье УК Украины «Грабеж»). Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. А вот за троих младших на родителей составлены протоколы статье Административного кодекса («Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»), и они могут отделаться только штрафом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о случае в селе Лехновка Барышевского района Киевской области, где неизвестный в маске ворвался в дом 82-летней бабушки и ограбил ее. Молодой человек, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки последние 600 гривен.
А в Киеве на Теремках недавно молодой парень сильно избил пожилую женщину, которая дежурила в доме по ул. Академика Глушкова.
«ФАКТЫ» писали также о трагедии в Ровенской области: 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера отверткой за отказ одолжить денег.
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