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Украина

Украина изменила правила поездок в семь стран после крушения самолета МАУ

17:46 10 января 2020 346
турист
Инф. «ФАКТОВ»

После того как в Иране потерпел крушение «Боинг» авиакомпании «МАУ» и погибли 176 человек, Министерство иностранных дел Украины призвало туристов пересмотреть планы на зимние туры. МИД просит отказаться от поездок в три страны, а еще четыре государства посещать, соблюдая строгие меры предосторожности.

После авиакатастрофы Украина просит соотечественников не ехать в Иран, Ирак и Сирию ввиду растущих рисков для наших граждан. Кроме того, МИД призывает более внимательно отнестись к визитам в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию.

При поездках в последние четыре страны украинцам рекомендуется сразу же покупать обратный билет домой, отложить достаточную сумму денег «на экстренный случай», всегда носить при себе документы, поддерживать постоянный контакт с родственниками и близкими в Украине.

Также при поездках на курорты ОАЭ, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии остается в силе рекомендация максимально ограничить поездки по стране. Рекомендуется также избегать массовых акций и мест скопления людей.

Напомним, по последним данным, украинский загранпаспорт дает возможность посещать без визы 128 стран. Поэтому кроме традиционных Египта и Турции, украинцы начали открывать для себя экзотические курорты.

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