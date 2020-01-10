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Украина изменила правила поездок в семь стран после крушения самолета МАУ
После того как в Иране потерпел крушение «Боинг» авиакомпании «МАУ» и погибли 176 человек, Министерство иностранных дел Украины призвало туристов пересмотреть планы на зимние туры. МИД просит отказаться от поездок в три страны, а еще четыре государства посещать, соблюдая строгие меры предосторожности.
После авиакатастрофы Украина просит соотечественников не ехать в Иран, Ирак и Сирию ввиду растущих рисков для наших граждан. Кроме того, МИД призывает более внимательно отнестись к визитам в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию.
При поездках в последние четыре страны украинцам рекомендуется сразу же покупать обратный билет домой, отложить достаточную сумму денег «на экстренный случай», всегда носить при себе документы, поддерживать постоянный контакт с родственниками и близкими в Украине.
Также при поездках на курорты ОАЭ, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии остается в силе рекомендация максимально ограничить поездки по стране. Рекомендуется также избегать массовых акций и мест скопления людей.
Напомним, по последним данным, украинский загранпаспорт дает возможность посещать без визы 128 стран. Поэтому кроме традиционных Египта и Турции, украинцы начали открывать для себя экзотические курорты.
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