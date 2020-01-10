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Украина

Нужно заставить Иран передать расследование трагедии с "Боингом" другой стране, — Зеркаль

18:14 10 января 2020 119
иран авиакатастрофа
Инф. «ФАКТОВ»

После авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране и прозвучавшей версии о сбившей лайнер ракете для Украины было бы самым правильным связаться с государствами-партнерами и вместе заставить иранские власти передать расследование третьей стороне. Такую рекомендацию озвучила украинский дипломат, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, было бы и логично, и оптимально заставить Иран выполнять Чикагскую конвенцию и передать техническое расследование другой стране. Естественно, выбранное государство должно пользоваться авторитетом в мире и, конечно же, такой страной не может быть Россия.

«В случае, если этого сделать не удастся, мы должны все вместе давить на Иран, чтобы они официально привлекли к расследованию и другие страны, кроме Украины, и предоставили им соответствующий статус и доступ ко всем материалам. Наименьшее, что мы можем сделать, сами привлечь лучших экспертов и включить их в группу расследования „по квоте“ Украины», — добавила Зеркаль.

Напомним, «черные ящики» с разбившегося «Боинга» уже найдены. Иран заявил, что будет проводить экспертизу самописцев собственными силами. По прогнозам, на расшифровку «черных ящиков» может уйти до двух месяцев, а расследование авиакатастрофы «Боинга» может затянуться на несколько лет.

Фото iranian_rcs/Twitter

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