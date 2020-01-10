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Украина

300 тысяч гривен ежедневно: Найем рассказал о масштабах хищений в "Укроборонпроме"

20:30 10 января 2020 388
укроборонпром
Инф. «ФАКТОВ»

За последние десять лет из концерна «Укрборонпром» украли почти миллиард гривен. Об этом заявил бывший депутат Мустафа Найем, в ноябре 2019 года назначенный замгендиректора «Укроборонпрома».

«Около 300 тысяч гривен в день выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам… И это только то, что официально зафиксировано. Реальные объемы, очевидно, значительно больше», — заявил Найем.

По информации Найема, за десять лет «Укроборонпром» фигурировал в 583 уголовных расследованиях. 85 уголовных производств были открыты за последние шесть месяцев, то есть после выборов и обновления власти.

карта

Напомним, осенью 2019 года в «Укроборонпроме» прошли обыски. Также следователи пришли на предприятия-экспортеры, входящие в состав концерна.

Фото Mustafa Nayyem/Facebook

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