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«Хотите пить и курить — платите»: в ОРДО подорожают алкоголь и сигареты
Жителей оккупированных районов Донецкой области ожидает рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия. Главари ОРДО решили повысить ставки акцизного налога. Об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в оккупированном Донецке устроили очередную облаву на машины с украинскими номерами.
«Очень важное сегодня изменение в закон о налоговой системе — повышение акцизов. Мы считаем, что вредные привычки должны быть людьми оплачены. Поэтому мы видим в этом достаточно существенную доходную часть бюджета. Уважаемые граждане, хотите пить и курить, пожалуйста, платите», — заявил Лавренов, анонсируя грядущее подорожание в медиа-пространстве оккупантов.
Скриншот заявления «министра» тут же разлетелся по соцетям и оброс злобными комментариями. Комментаторы проклинают упитанного «чиновника», негодуют по поводу качества алкоголя и сигарет в ОРДО, а заодно возмущаются подорожанием жизни, низкими зарплатами и безработицей.
Напомним, недавно в ОРДО подорожал проезд в общественном транспорте, а спирт оккупанты объявили стратегическим продуктом.
И даже новогодние и рождественские праздники жители временно оккупированных территорий провели в напряжении: в ОРДО стали задерживать людей с украинскими паспортами, а «таможня и ГАИ ДНР» требовали, чтобы по фейковой республике автомобилисты передвигались только на местных номерах.
Скриншоты из социальной сети
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