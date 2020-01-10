Нужны донорская кровь, лекарства и продукты: в Киев прибыл "борт" с тяжело раненными бойцами ВСУ

Украина

В Киев в главный военный госпиталь привезли военных, тяжело раненных на Донбассе. Бойцов сначала доставили в Харьков санавиацией, а затем спецбортом в столицу. У всех новопоступивших в госпиталь пулевые и осколочные ранения. Есть и те, кого сразу же отправили в реанимацию.

Накануне командование операции Объединенных сил сообщило о тяжелых ранениях бойцов — на позициях ВСУ взорвался вражеский беспилотник. Получили травмы трое военнослужащих, еще одного поранило осколками. Кроме того, за сутки 9 января один боец погиб при обстреле.

Волонтер Наталья Юсупова, много лет занимающаяся помощью раненым в госпитале, опубликовала фото и видео из медучреждения. По словам волонтера, ее команде в госпитале нужны постоянно расходуемые медизделия: салфетки под раны и полотенца. Из лекарств регулярно требуются дексалгин и кетанов в ампулах. Помочь защитникам можно, став донором либо принеся в госпиталь фрукты, сок, йогурты. Также пациентам всегда нужна простая одежда для пребывания в палате: футболки, спортивные костюмы, комнатная обувь.

Напомним, согласно данным командования ООС, 10 января вражеские обстрелы продолжались. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Фото Наталья Юсупова/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter