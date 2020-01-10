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В киевском метро пассажиры "скрутили" мужчину, пытавшегося использовать в драке заточку (видео)
В Киевском метрополитене пассажирам удалось самостоятельно обезвредить хулигана с холодным оружием. Мужчина пытался напасть на пассажира и порезать его «заточкой», но вмешавшиеся прохожие урезонили буйного неадеквата.
Инцидент случился на станции метро «Дворец Спорта». Видео, как пассажиры дали отпор хулигану, опубликовал «Киев Оперативный».
Напомним, ранее пассажиры столичной подземки устроили самосуд на карманником. Не став дожидаться правоохранителей, мужчины вытащили вора из вагона и жестоко избили. А весной из-за драки пассажиров на станции диспетчер распорядилась задержать движение поездов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!