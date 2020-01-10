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Происшествия

В киевском метро пассажиры "скрутили" мужчину, пытавшегося использовать в драке заточку (видео)

22:03 10 января 2020 1415
метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевском метрополитене пассажирам удалось самостоятельно обезвредить хулигана с холодным оружием. Мужчина пытался напасть на пассажира и порезать его «заточкой», но вмешавшиеся прохожие урезонили буйного неадеквата.

Инцидент случился на станции метро «Дворец Спорта». Видео, как пассажиры дали отпор хулигану, опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, ранее пассажиры столичной подземки устроили самосуд на карманником. Не став дожидаться правоохранителей, мужчины вытащили вора из вагона и жестоко избили. А весной из-за драки пассажиров на станции диспетчер распорядилась задержать движение поездов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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