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Мир

В Иране заявили, что 11 января назовут свою главную версию катастрофы украинского "Боинга" (видео)

22:45 10 января 2020 112
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране пообещали огласить свою версию авиакатастрофы украинского пассажирского «Боинга-737». Иранские власти были вынуждены реагировать на то, что мировые лидеры, ссылаясь на данные разведки, все настойчивее отстаивают гипотезу о ракетном ударе по самолету.

Иран пообещал, что их версия будет опубликована 11 января — после того, как иранская и смешанная международная делегация вместе подведут предварительные итоги расследования.

Тем временем в Иране опубликовали новое видео с места падения самолета «МАУ». Хорошо видно спецтехнику для сгребания верхних слоев почвы. Собраны не все обломки самолета, но большая часть свезена в то место, где дежурят экспертные группы.

А в США с помощью современных инструментов построили модель того, как мог выглядеть удар ракеты по пассажирскому лайнеру. В модели от телеканала ABC News учтено, что ракет могло быть две: выпущенная первой попала непосредственно в борт, а вторая взорвалась перед лайнером и дополнительно повредила корпус авиасудна.

Напомним, пассажирский «Боинг» авиакомпании «МАУ», выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Украинская сторона подтвердила, что сейчас не отбрасывает ни одну из версий крушения, включая «ракетную».

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