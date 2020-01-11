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Умер султан-лидер Омана: на улицах столицы заметили бронетехнику (видео)
В государстве Оман, где недавно якобы с официальным визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский, объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида — лидера, правившего с 1970 года.
Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию главы государства.
«Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний поздно вечером в пятницу, 10 января 2020 года», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Сообщается, что Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
В связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.
Возможно, в связи со сложностью ситуации на улицах столицы страны Маската уже появилась бронетехника, передает Telegram-канал Mash.
С 2015 года правитель Омана был болен раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении состояния его здоровья. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.
Кабус пришел к власти в 1970 году, когда при поддержке британских советников совершил бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от престола. В 1976 году Кабус женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, с которой развелся спустя три года, больше в брак не вступал, детей у него не было.
В отличие от лидеров других аравийских монархий Кабус публично не называл наследника, поэтому до сих пор неизвестно, кто может стать следующим султаном. Согласно конституции, правящая семья «после освобождения престола» должна в течение трех дней выбрать преемника. Если за это время правящая семья не сможет договориться, то в присутствии совета в составе высокопоставленных силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана (двухпалатного совещательного органа парламентского типа) будет вскрыт запечатанный конверт с письмом, в котором Кабус должен был указать имя будущего правителя.
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