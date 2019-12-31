Мир

Началова, Юрский, Лагерфельд и другие: кого мир потерял в 2019 году (фото)

Уходящий год оказался последним для многих известных людей в мире. Вот далеко не полный список тех, кого не стало в 2019 году.

Январь

1 января — Крис Кельми (63 года), популярный советский и российский певец, музыкант, композитор. Участник группы «Автограф», основатель групп «Високосное лето» и «Рок-ателье». Написал музыку к более чем 200 песням, в том числе «Ночное рандеву», «Усталое такси», «Замыкая круг». Причина смерти — внезапная остановка сердца, вызванная алкоголизмом.

4 января — Иван Бортник (79 лет), известный советский и российский актер, народный артист России, служил в Театре на Таганке. Лучшие фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Зеркало для героя», «Мама, не горюй». Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

9 января — Верна Блум (80 лет), популярная американская актриса, лучшие фильмы: «Бродяга высокогорных равнин», «После работы», «Последнее искушение Христа». Причина смерти — осложнения, вызванные многолетней деменцией.

9 января — Сергей Кичигин (67 лет), украинский журналист и бизнесмен, основатель газеты «2000». Умер в Москве после продолжительной болезни.

9 января — Анатолий Лукьянов (88 лет), советский партийный и государственный деятель, последний председатель Верховного Совета СССР в истории (с 15 марта 1990 года по 4 сентября 1991 года), проходил по делу ГКЧП.

14 января — Павел Адамович (53 года), известный польский политик, мэр Гданьска. Убит во время концерта в центре Гданьска.

20 января — Эндрю Вайна (74 года), известный венгерский кинопродюсер, много лет работавший в Голливуде. Его кинокомпания Carolco сняла популярные фильмы «Первая кровь», «Рэмбо 2» и «Рэмбо 3» с Сильвестром Сталлоне, «Красная жара» и «Терминатор 2» с Арнольдом Шварценеггером, «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом. Умер в Будапеште.

21 января — Эмилиано Сала (28 лет), аргентинский футболист, нападающий французского клуба «Нант». Погиб в авиакатастрофе. Летел на частном самолете из Нанта в Кардифф.

25 января — Душан Макавеев (86 лет), известный сербский кинорежиссер, снял культовые фильмы «Человек не птица», «Сладкий фильм», «Манифест».

26 января — Мишель Легран (86 лет), знаменитый французский композитор, автор музыки к фильмам «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Бассейн», обладатель трех премий «Оскар», а также премий «Золотой глобус» и BAFTA.

31 января — Валентина Березуцкая (86 лет), известная советская и российская актриса, снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Ее называли королевой эпизода. Лучшие картины: «Половодье», «Непридуманная история», «И снова Анискин», «Старухи».

Февраль

3 февраля — Децл (35 лет), популярный российский певец, рэпер. Настоящее имя — Кирилл Толмацкий. Наиболее известные песни: «Пятница», «Вечеринка», «Слезы». Причина смерти — внезапная остановка сердца во время частной вечеринки в Ижевске.

3 февраля — Кристофф Сент-Джон (52 года), популярный американский актер, лауреат премии «Эмми». Известен по сериалам «Молодые и дерзкие», «Семейное время». Найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти — отравление алкоголем.

5 февраля — Вацлав Ворличек (88 лет), известный чешский кинорежиссер, снял популярные фильмы «Конец агента W4C», «Пан, вы вдова», «Три орешка для Золушки», «Арабелла».

7 февраля — Альберт Финни (82 года), известный британский актер, лауреат трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус», премии «Эмми», пять раз номинировался на премию «Оскар». Лучшие фильмы — «Том Джонс», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Эрин Брокович». Причина смерти — воспаление легких.

8 февраля — Сергей Юрский (83 года), легендарный советский актер и режиссер. Лучшие фильмы: «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Любовь и голуби». Публично осудил аннексию Крыма. Страдал сахарным диабетом, который и стал причиной смерти.

10 февраля — Ян-Майкл Винсент (74 года), популярный американский актер, звезда боевиков 70-х «Механик», «Лихорадка на белой полосе», «Вкуси пулю», а также сериала «Воздушный охотник». Стал наркоманом, несколько раз сидел в тюрьме. Трижды попадал в серьезные автомобильные аварии. В 2012 году ему пришлось ампутировать правую ногу.

12 февраля — Гордон Бэнкс (81 год), знаменитый английский футболист, чемпион мира 1966 года. Второе место в списке сильнейших вратарей в мире после Льва Яшина.

13 февраля — Виталий Хмельницкий (75 лет), известный советский футболист, четырехкратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо».

14 февраля — Сергей Захаров (68 лет), популярный советский певец, сыграл в музыкальной комедии «Небесные ласточки». Лучшие песни: «Московские окна», «Люблю тебя», «Белый снег». Известен как исполнитель романсов и арий из оперетт. Отсидел год в тюрьме за драку. Причина смерти — сердечная недостаточность.

15 февраля — Бруно Ганц (77 лет), известный швейцарский актер, снимался у культовых европейских режиссеров Вима Вендерса, Эрика Ромера, Вернера Херцога, Фолькера Шлендорфа, Тео Ангелопулоса. Лучшие фильмы — «Небо над Берлином», «Американский друг», «Бункер», «Вечность и один день».

19 февраля — Карл Лагерфельд (85 лет), выдающийся немецкий модельер, работал с французскими домами Chloe и Chanel, создал собственную торговую марку Karl Lagerfeld. Оказал огромное влияние на современную моду. Причина смерти — рак поджелудочной железы.

21 февраля — Стэнли Донен (94 года), легендарный американский режиссер, постановщик культовых мюзиклов «Поющие под дождем», «Увольнение в город», «Семь невест для семи братьев», «Забавная мордашка», а также фильмов «Шарада», «Арабеска», «Двое на дороге». Лауреат премии «Оскар». Причина смерти — инфаркт.

25 февраля — Игорь Малашенко (64 года), известный российский телепродюсер, один из создателей телекомпании НТВ. Повесился в саду собственного дома в Испании.

25 февраля — Лиза Шеридан (44 года), популярная американская актриса, снималась во многих сериалах («Монк», «Лас-Вегас», «Диагноз: убийство», «Менталист»). Найдена мертвой в своем доме в Новом Орлеане. Вскрытие показало, что Лиза страдала алкоголизмом и злоупотребляла бензодиазепином.

28 февраля — Андре Превин (89 лет), известный американский композитор и дирижер, лауреат четырех премий «Оскар». Автор музыки к популярным фильмам «Жижи», «Нежная Ирма», «Моя прекрасная леди».

Март

1 марта — Жорес Алферов (88 лет), выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, политический деятель.

2 марта — Василий Портяк (66 лет), известный украинский прозаик и сценарист, по его сценариям сняты фильмы «Атентат. Осеннее убийство в Мюнхене», «Непокоренный», «Железная сотня».

3 марта — Сергей Романюк (65 лет), известный актер, народный артист Украины, снялся во многих популярных фильмах и сериалах, в том числе «Роксолана», «День рождения Буржуя», «Девять жизней Нестора Махно», «Райские птицы».

4 марта — Люк Перри (52 года), популярный американский актер, звезда сериалов «Беверли-Хиллз, 90 210», «Тюрьма Оз», а также фильма «Баффи — истребительница вампиров». Последнюю роль в карьере сыграл в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Причина смерти — обширный ишемический инсульт.

4 марта — Кит Флинт (49 лет), популярный британский певец, участник культовой группы The Prodigy. Повесился в своем доме в графстве Эссекс.

8 марта — Келли Кэтлин (23 года), известная американская велосипедистка, трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Покончила с собой.

9 марта — Джед Аллан (84 года), популярный американский актер, известен по сериалам «Лесси» и «Санта-Барбара» (Си Си Кепвелл).

9 марта — Владимир Этуш (96 лет), знаменитый советский актер, народный артист СССР, снялся в культовых комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев». Служил в Театре им. Вахтангова, лучшие спектакли: «Принцесса Турандот», «Мещанин во дворянстве», «Месье Ленуар, который…».

11 марта — Коутиньо (75 лет), выдающийся бразильский футболист, чемпион мира 1962 года, один из лучших нападающих в истории клуба «Сантос». Настоящее имя Антонио Вилсон Виейра Онорио.

16 марта — Юлия Началова (38 лет), популярная российская певица и телеведущая. Лучшие песни: «Герой не моего романа», «Буду рядом», «Я не твоя». Снялась в сериале «Бомба для невесты». Причина смерти — заражение крови и сердечная недостаточность.

19 марта — Марлен Хуциев (93 года), известный советский режиссер, народный артист СССР, снял культовые фильмы «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь».

20 марта — Анатолий Адоскин (91 год), популярный советский актер, лучшие фильмы: «Два капитана», «Девчата», «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной».

26 марта — Нодар Мгалоблишвили (87 лет), известный актер, народный артист Грузии, снялся в популярных картинах «Формула любви», «Катала», «Капитан «Пилигрима». Почти во всех фильмах его озвучивали другие актеры.

27 марта — Валерий Быковский (84 года), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Совершил три космических полета.

29 марта — Аньес Варда (90 лет), известный французский режиссер, лауреат множества кинопремий, включая два «Сезара» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Сняла 13 художественных фильмов, в том числе «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Без крыши, вне закона».

30 марта — Таня Маллет (77 лет), британская модель и актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер».

31 марта — Nipsey Hussle (33 года), популярный американский рэпер. Настоящее имя Эрмиесс Джозеф Асхедом. Застрелен в Лос-Анджелесе.

Апрель

3 апреля — Алексей Булдаков (68 лет), популярный советский и российский актер, известен ролью генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Скончался в Улан-Баторе (Монголия), во время гастролей. Причина смерти — оторвавшийся тромб.

4 апреля — Георгий Данелия (88 лет), известный советский режиссер, народный артист СССР, снял культовые фильмы «Не горюй!», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Паспорт». Отказался поддержать аннексию Крыма Россией.

7 апреля — Сеймур Кассел (84 года), популярный американский актер, снялся почти в 200 фильмах, в том числе в картинах «Лица», «Убийство китайского букмекера», «Непристойное предложение». Причина смерти — болезнь Альцгеймера.

7 апреля — Майя-Лесия Нейлор (16 лет), британская актриса, фотомодель и певица, известна по популярному сериалу «Милли Инбитвин». Найдена повешенной в шатре возле дома родителей. Полиция пришла к выводу, что девушка не собиралась покончить с собой, смерть наступила в результате несчастного случая.

9 апреля — Петр Бенюк (73 года), известный актер, народный артист Украины, старший брат Богдана Бенюка. Лучшие фильмы: «Роксолана», «Дикий табун», «Железная сотня».

10 апреля — Геннадий Фролов (81 год), популярный советский актер, лучшие фильмы: «Баллада о Беринге и его друзьях», «Дума о Ковпаке», «Вас ожидает гражданка Никанорова».

14 апреля — Биби Андерссон (83 года), известная шведская актриса, снялась в фильмах Ингмара Бергмана «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона». В 2009 году перенесла обширный инсульт. Умерла в доме престарелых в Стокгольме.

24 апреля — Жан-Пьер Марьель (87 лет), известный французский актер, снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах «Дальше — некуда», «Безупречная репутация», «Все утра мира», «Макс и Джереми», «Большое турне».

26 апреля — Элина Быстрицкая (91 год), известная советская актриса, народная артистка СССР, лучшие фильмы: «Тихий Дон», «Добровольцы», «Все остается людям». Умерла в московской больнице, куда была доставлена в тяжелейшем состоянии за неделю до смерти.

29 апреля — Джон Синглтон (51 год), известный американский режиссер, снял культовые фильмы «Ребята по соседству», «Высшее образование», «Двойной форсаж». Причина смерти — инсульт.

Май

8 мая — Евгений Крылатов (85 лет), известный советский композитор, написал музыку к более чем 160 фильмам и мультфильмам, в том числе «Приключения Электроника» (песня «Крылатые качели»), «Чародеи» (песня «Три белых коня»), «Гостья из будущего» (песня «Прекрасное далеко»). Причина смерти — двусторонняя пневмония.

9 мая — Сергей Доренко (59 лет), известный советский и российский журналист и телеведущий, несколько раз за свою карьеру со скандалом увольнялся с различных телеканалов за критические высказывания и комментарии действий российских властей, включая президента Владимира Путина. Причина смерти — падение с мотоцикла в результате разрыва аневризмы грудной части аорты.

11 мая — Жан-Клод Бриссо (74 года), известный французский режиссер, лауреат Каннского международного кинофестиваля и кинофестиваля в Локарно. Лучшие фильмы — «Белая свадьба», «Селин», «Тайные страсти».

13 мая — Дорис Дэй (97 лет), знаменитая американская актриса и певица, записала около 700 песен, большинство из которых стали хитами в разные годы. Снялась в фильмах «Колыбельная Бродвея», «Интимный разговор», «Вернись, моя любовь».

20 мая — Ники Лауда (70 лет), легендарный австрийский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе Формула-1.

Июнь

4 июня — Нехама Ривлин (73 года), жена президента Израиля Реувена Ривлина, вела активную общественную деятельность, несмотря на тяжелую болезнь дыхательных путей.

6 июня — Александр Кузнецов (59 лет), популярный советский актер, снялся в главных ролях в телефильмах «Приморский бульвар» и «Джек Восьмеркин — американец», а также в художественных фильмах «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Взбесившийся автобус», «Аляска Кид». Умер от рака в США.

14 июня — Надежда Чередниченко (91 год), популярная советская актриса. Лучшие фильмы: «Первая перчатка», «Матрос Чижик», «Олекса Довбуш». Умерла в США, где жила много лет.

15 июня — Франко Дзеффирелли (96 лет), знаменитый итальянский режиссер, поставивший не только целый ряд фильмов, но и опер в лучших театрах мира. Выдающиеся картины Дзеффирелли: «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта», «Брат Солнце, сестра Луна», «Иисус из Назарета».

17 июня — Мухаммед Мурси (67 лет), бывший президент Египта, пришедший к власти на волне революции летом 2012 года. Представлял радикальную партию «Братья-мусульмане». Находился на посту главы государства чуть более года. Свергнут в результате переворота. Умер во время судебного заседания в Каире.

19 июня — Дмитрий Тымчук (46 лет), украинский журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва. Причина смерти — огнестрельное ранение головы. Расследование продолжается, рассматриваются версии — умышленное убийство, несчастный случай, неосторожное обращение с оружием.

23 июня — Андрей Харитонов (59 лет), популярный советский актер, сыграл главные роли в фильмах «Овод», «Человек-невидимка», «Тайна «Черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Причина смерти — рак кишечника.

24 июня — Билли Драго (73 года), популярный американский актер, прославился исполнением ролей хладнокровных убийц и психопатов. Лучшие фильмы: «Неприкасаемые», «Вторжение в США», «Герой и монстр».

25 июня — Илья Калинников (46 лет), известный российский рок-музыкант, лидер группы «Високосный год». Лучшие песни: «Тихий огонек», «Лучшая песня о любви», «Шестой день осени». Причина смерти — сердечная недостаточность.

26 июня — Макс Райт (75 лет), популярный американский актер, известен по сериалам «Альф», «Квантовый скачок», «Друзья».

Июль

6 июля — Камерон Бойс (20 лет), популярный американский актер и танцор, известен по фильмам «Одноклассники», «Наследники» и сериалу «Держись, Чарли!». Умер во сне от приступа эпилепсии.

9 июля — Росс Перо (89 лет), американский миллиардер и политик, дважды баллотировался в президенты США как независимый кандидат, известный филантроп.

9 июля — Рип Торн (88 лет), популярный американский актер, известен по серии фильмов «Люди в черном», комедиям «Надин», «Убрать перископ» и другим.

19 июля — Рутгер Хауэр (75 лет), известный голландский актер, много снимавшийся в Голливуде. Сыграл в культовых фильмах «Бегущий по лезвию», «Турецкие наслаждения», «Леди-ястреб», «Попутчик», «Достучаться до небес».

27 июля — Роман Вирастюк (51 год), украинский спортсмен, на протяжении 10 лет был капитаном Олимпийской сборной Украины, многократный призер чемпионата Европы и Кубка Европы по легкой атлетике (толкание ядра). Причина смерти — аневризма и расслоение брюшной аорты.

28 июля — Владимир Кара-Мурза (59 лет), известный российский журналист, оппозиционер. Причина смерти — оторвавшийся тромб.

Август

4 августа — Вилли Токарев (84 года), популярный певец, эмигрировавший в США еще в советское время. Именно там приобрел известность как исполнитель полублатных и так называемых одесских песен. Самые популярные из них — «В шумном балагане», «Небоскребы», «Люба-Любочка». В начале 90-х вернулся в Россию. Много гастролировал.

5 августа — Сергей Березин (81 год), советский композитор и певец, создатель ВИА «Пламя», автор хитов «Может, я тебя выдумал», «Снег кружится», «Осень». Песни Березина исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцов, Михаил Шуфутинский, Александр Серов и другие.

10 августа — Джеффри Эпштейн (66 лет), американский миллиардер, друживший со многими известными людьми, включая принца Эндрю, сына Елизаветы II. Был обвинен в растлении несовершеннолетних и принуждении к проституции. Найден мертвым в тюремной камере. Официальная причина смерти — самоубийство.

16 августа — Питер Фонда (79 лет), известный американский актер, сын Генри Фонды. Обладатель двух премий «Золотой глобус». Лучшие фильмы — «Беспечный ездок», «Гонки с дьяволом», «Золото Ули». Причина смерти — рак легких.

19 августа — Ларс Ларсен (71 год), известный датский бизнесмен, основатель сети магазинов JYSK. Причина смерти — рак печен.

20 августа — Александра Назарова (79 лет), популярная советская и российская актриса. Лучшие фильмы: «А если это любовь?», «Принцесса на бобах», «Граница. Таежный роман».

23 августа — Дэвид Кох (79 лет), американский миллиардер, один из самых богатых людей в мире. На момент смерти его состояние оценивалось в 50,5 миллиарда долларов.

Сентябрь

5 сентября — Юрий Петерсон (72 года), популярный советский певец, солист ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы», «Пламя». Причина смерти — онкологическое заболевание.

15 сентября — Рик Окасек (75 лет), известный американский музыкант, лидер популярной группы The Cars.

19 сентября — Ирина Богачева (80 лет), известная оперная певица, народная артистка СССР, пела на сценах лучших в мире оперных театров.

19 сентября — Шарль Жерар (92 года), популярный французский актер, близкий друг Жан-Поля Бельмондо, с которым снялся во многих фильмах, в том числе в комедиях «Чудовище», «Кто есть кто», «Игра в четыре руки».

26 сентября — Жак Ширак (86 лет), известный французский политик и государственный деятель, в разные годы занимал посты мэра Парижа, премьер-министра и президента Франции.

28 сентября — Марк Захаров (85 лет), известный советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист СССР. Снял фильмы «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Убить дракона». Причина смерти — двусторонняя пневмония.

30 сентября — Джесси Норман (74 года), американская оперная дива, одна из лучших исполнительниц партий Кармен и Ариадны. Причина смерти — полиорганная недостаточность, вызванная последствиями травмы спинного мозга.

Октябрь

1 октября — Карел Готт (80 лет), знаменитый чешский певец, король чешской поп-музыки, исполнявший песни на многих языках, включая немецкий и русский. Причина смерти — лейкемия.

2 октября — Гия Канчели (84 года), известный грузинский композитор, народный артист СССР, автор музыки к десяткам популярных фильмов, включая «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!».

11 октября — Алексей Леонов (85 лет), советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.

11 октября — Роберт Форстер (78 лет), известный американский актер, сыграл в фильмах «Каскадеры», «Черная дыра», «Аллигатор», «Джеки Браун», «Твин Пикс». Причина смерти — рак мозга.

17 октября — Алисия Алонсо (98 лет), легендарная кубинская балерина, танцевала на сцене лучших театров Европы, Америки и Азии.

21 октября — Тарас Кутовой (43 года), украинский государственный деятель, министр аграрной политики Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Погиб в результате крушения вертолета в Полтавской области.

26 октября — Роберт Эванс (89 лет), известный американский кинопродюсер, участвовал в съемках культовых фильмов «Ребенок Розмари», «Китайский квартал», «Крестный отец».

27 октября — Владимир Буковский (76 лет), советский диссидент, известный правозащитник. Его обменяли на лидера чилийских коммунистов после переворота в Чили. Причина смерти — остановка сердца.

Ноябрь

2 ноября — Мари Лафоре (80 лет), известная французская актриса и певица, снялась в популярных фильмах «На ярком солнце», «Кто есть кто», «Веселая Пасха».

23 ноября — Гу Хара (28 лет), популярная южнокорейская певица, актриса, модель. Покончила с собой.

24 ноября — Давид Бабаев (76 лет), известный актер, народный артист Украины, служил в киевском Театре им. Леси Украинки на протяжении почти 50 лет. Снялся в фильмах «Последний довод королей», «Западня», «Сердца трех». Последние годы тяжело болел, но продолжал играть в спектаклях.

27 ноября — Годфри Гао (35 лет), известный китайский актер, снялся в популярном фильме «Орудия смерти: Город костей». Причина смерти — внезапная остановка сердца.

Декабрь

9 декабря — Мари Фредрикссон (61 год), популярная шведская певица, солистка группы Roxette. На протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. Эта болезнь и стала причиной смерти.

10 декабря — Юрий Лужков (83 года), российский государственный деятель, на протяжении 18 лет занимал пост мэра Москвы. Умер в немецкой клинике после операции на сердце.

12 декабря — Дэнни Айелло (86 лет), популярный американский актер, снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе в культовых картинах «Однажды в Америке», «Во власти луны», «Дни радио», «Леон».

14 декабря — Анна Карина (79 лет), датская актриса, снималась во Франции у известного режиссера Жан-Люка Годара, в Италии — у Лукино Висконти. Лучшие фильмы — «Женщина есть женщина», «Безумный Пьеро», «Клео от 5 до 7».

21 декабря — Эмануэль Унгаро (86 лет), знаменитый французский модельер, основал собственный дом, клиентками которого были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Анук Эме.

26 декабря — Галина Волчек (86 лет), известная советская и российская актриса, режиссер, руководитель театра «Современник», народная артистка СССР. Снялась в фильмах «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Король Лир». Причина смерти — отек легких и сердца.

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